【九州発】シェア購入型の高級ヴィラ「Heaven Retreat」始動

ヘブン・リトリート株式会社

ヘブン・リトリート株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 CEO：大原規行、以下「ヘブン・リトリート」）は、シェア購入型リトリート・ヴィラ「Heaven Retreat」の事業を開始したことをお知らせします。また、オフィス開設に伴うオープニングセレモニーの開催、ならびに、第1弾物件「Heaven Retreat 湯布院 -Misty Hills- Villa-style（以下「Heaven Retreat 湯布院」）」の販売を開始したことをお知らせします。

ヘブン・リトリートは、日々の喧騒から離れ、静かな自然の中で心身を整える「リトリート」というライフスタイルを提案し、日本全国各地のゴルフ場やレジャー施設の拠点を中心として、地方に眠る価値ある地域資源を活用し、シェア購入モデルで年間10泊から資産として所有いただけるサービスを提供いたします。建築士を社内に擁し、独自の買い付け、発注ノウハウを保有することで、従来の高級別荘では実現できなかったコスト構造を確立。これにより、品質を妥協することなく、従来の高級別荘では提供が難しかった価格帯での提供を可能にしました。これまで一部の富裕層に限られていた本格的なラグジュアリー別荘の体験をより多くの方に届けるとともに、地域経済の活性化に貢献する事業として育ててまいります。

事業概要 Heaven Retreat とは

Heaven Retreatは「がんばった人生にご褒美を。」をコンセプトに、日本各地の絶景ロケーションに建つ高級ヴィラをシェア購入モデルで保有・利用できるサービスです。

◆ サービスの概要：ラグジュアリーな別荘をリーズナブルに提供

・1棟のヴィラを30～36名で共同購入（利用したい年間泊数を賢く購入）

・1口＝年間10泊、60年分（※新築時）の建物所有権を販売

・自然の絶景を望むハイセンスなヴィラ。都心から1～2時間圏内の好立地に展開

・所有するヴィラに限定されず、全国のHeaven Retreatを相互に利用可能

・予約・チェックイン・チェックアウトまで、非対面・スマートフォンで完結

・物件すべての維持管理やメンテナンス業務を完全委託

・物件の売却、相続、法人所有時の減価償却も可能

・出張シェフ・マッサージ等の付加価値サービスの施設内提供（事前予約制）

拠点はゴルフ場やレジャー施設に近接した立地を厳選。サウナ・温泉露天風呂・ゴルフシミュレーター・BBQを楽しめるアウトドアリビング・出張シェフを招いて地域の食を楽しむことができるキッチンなど、五感で楽しめる設備を完備したラグジュアリー空間を提供します。

◆ 課題認識と市場背景

日本では人口の減少が進んでおり、特に地方ではその影響が急速に進行しています。地域産業の担い手不足が深刻化する一方、海外からの観光客が特定の観光地に集中し、各地でオーバーツーリズムの問題が顕在化しています。こうした状況のなか、地方観光には「量から質」への転換と、これまでにない体験価値を生み出す新たな事業モデルが求められています。また、国内外の富裕層を中心に別荘への関心は根強くあるものの、高額な初期費用・維持コスト・清掃や管理の手間、価格と利用頻度の不一致といった課題から、別荘取得へのハードルは依然高い状況です。ヘブン・リトリートは、このような課題認識と市場背景をもとに法人設立ならびに事業開始に至りました。価格や管理面でのハードルを抑えることで、「いつかは」と思っていた別荘がある暮らしを多くの方に届けてまいります。

オフィス開設 ならびに オープニングセレモニー開催のご報告

ヘブン・リトリートの事業拠点として、福岡市天神に「Heaven Retreat 天神サロン」をオープンしました。 福岡・天神の中心部、福岡朝日会館地下1階に構える「Heaven Retreat 天神サロン」は、Heaven Retreatのブランドやコンセプトを体感できる上質な空間として開設しました。本格的なゴルフシミュレーターを中心に、リトリート・ヴィラの内装や仕様をイメージしたラグジュアリーな室内を再現し、訪れていただく方にヴィラの滞在を体感いただける設計を施しました。落ち着いた空間の中で物件のご説明や購入のご相談に対応させていただきます。

正式名称：Heaven Retreat 福岡天神サロン

所在地：〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館B1F

営業時間：平日11:00～17:00、土日11:00～17:00（定休日：祝日）※事前予約不要

（Heaven Retreat 天神サロン）

4月10日に開催しましたオープニングセレモニーでは、福岡・博多を拠点とするアイドルグループHKT48のメンバーで、YouTubeチャンネル「HKT48 とっと～と」の人気ゴルフ企画【あいゴル】でお馴染みの市村愛里さんと栗原紗英さんをスペシャルゲストにお迎えし、事業説明・ゴルフシミュレーター体験・トークショーなど、様々なコンテンツをもとにお取引先様をお招きいたしました。

スペシャルゲストにHKT48のお二人をお迎えしたのは、ゴルフという共通項に加え、地方への関心を若い世代に広げたいという思いからです。人口減少が進む地域の課題を社会全体で考えるきっかけを作るべく、若い世代に強い発信力を持つお二人とともに、ヘブン・リトリートの船出を飾るセレモニーを開催させていただきました。

第1弾物件「Heaven Retreat 湯布院」の販売開始

（事業説明を行うヘブン・リトリート 代表取締役 CEO 大原規行）（左側より：ヘブン・リトリート 取締役 管理本部 本部長 原太輔、HKT48 栗原紗英さん、ヘブン・リトリート代表取締役 CEO 大原規行、HKT48 市村愛里さん、ヘブン・リトリート 執行役員 福嶋正則）

大分県由布市、霧に包まれた丘に佇む「Heaven Retreat 湯布院」をヘブン・リトリートの第1弾物件として販売開始しました。湯布高原ゴルフクラブに隣接し、ラウンド後は白濁の温泉で至福の時間を過ごせる湯布院ならではの希少なロケーションに建つ本物件は、自然・温泉・エンターテインメントという「所有したくなる地」の三拍子が揃った特別な空間です。6LDKのゆとりある設計で、最大10名まで快適に宿泊が可能な物件です。家族三世代での利用や、企業の従業員様の保養所としての利用に最適な空間となっています。

・温泉露天風呂・サウナ：天然温泉を24時間楽しめる贅沢仕様。内風呂に加え、開放感あふれる露天風呂、サウナ、水風呂も完備

・パノラマリビング：大きな窓いっぱいに広がる湯布院の大自然。日中は四季折々の山景色、夜は澄んだ空気と星空を特等席で楽しめるリビング

・エンターテインメントルーム：ゴルフシミュレーター、カラオケ、ダーツ、TVゲーム、シアター、音楽鑑賞設備を完備。天候に左右されず楽しめるアクティビティが充実

・アウトドアリビング（BBQ）：木々に囲まれた絶景の中で楽しむBBQ。自然と一体になる開放的な空間

正式名称：Heaven Retreat 湯布院 -Misty Hills- Villa-style

所在地：大分県由布市湯布院町川北字高原894-76

床面積：1F：252.84平方メートル / 2F:108.94平方メートル

物件ページ：https://heaven-retreat.com/misty-hills-yufuin/

※掲載画像は完成予想イメージであり、実際の仕様・形状・設備等と異なる場合があります

当社代表コメント・略歴（代表取締役 CEO・大原規行）

■代表者コメント

このたび、私たちは、従来の別荘とは異なる「所有のあり方」と「滞在体験」を提案する新しいリゾートモデルの第一歩を踏み出しました。日本の地方は、魅力的な自然や文化資源にあふれながらも、人口減少や観光の一極集中など、さまざまな課題を抱えています。私たちは、リトリート・ヴィラという形で“特別な時間”を提供することで、富裕層をはじめとする多様な人々の流れを地方に呼び込み、観光の質的転換と持続可能な地域の発展に寄与したいと考えています。また、オーナーの皆さまには「いつかは別荘を」という想いを、より手が届きやすいかたちで叶えていただけるよう、法的な所有権を伴うシェア購入モデルを設計しました。資産としての価値、そして他地域との相互利用といった、これまでにない体験価値を提供できることを誇りに思っています。私たちの挑戦は始まったばかりですが、「自分らしい時間を過ごす」というシンプルで豊かなライフスタイルを社会に広げながら、未来の観光と暮らしの可能性を切り拓いてまいります。今後ともご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■代表者略歴

豊田通商株式会社にて投融資・M&A含む海外ディーラー事業開発、再生の他、グループの戦略企画、CVC設立等に従事、国内外のトヨタ自動車で、トヨタブランドのセールス＆マーケティングの他、Lexusブランドの中国・香港・マカオでの立ち上げ経験を経て、総合建築設計事務所で事業コンサルも行う株式会社プランテックに参画。ホテル、商業施設、自動車・金融・商社・アパレル業界の事業戦略・建築や、不動産コンサルティングの他、全国ブランドのホテル事業企画、開発を経験。海外生活は約9年。九州大学院卒。

出資者様コメント（株式会社mint ジェネラルパートナー・武田紘典様）

日本の地方には、希少な自然や資産が豊富に存在していますが、その魅力を享受する「別荘」という選択肢は、高額な維持コストや利用頻度の低さといった懸念から、これまでは所有のハードルが極めて高い領域でもありました。ヘブン・リトリートが提案するシェア購入モデルは、こうした懸念を解消し、本格的なラグジュアリー体験を民主化する画期的なソリューションです。同社は建築機能を内製化することで、圧倒的なコスト競争力を実現するとともに、ゴルフ場やレジャー施設に隣接する「希少立地」の確保により、購入者の体験価値を最大化させる実行力を備えています。地域の魅力的な拠点を、ライフスタイルに合わせて最適に所有する同社のモデルは、地方の不動産をより流動性ある価値へと昇華させ、「所有する喜び」と「豊かな暮らし」が両立する新しいスタンダードを実現するものと確信しています。地域社会の新たな可能性を切り拓く同社の挑戦を、私たちはパートナーとして共に支えてまいります。

■会社概要

会社名：ヘブン・リトリート株式会社

英語名：Heaven Retreat Ltd.

所在地：〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-41 福岡朝日会館B1F

代表者：代表取締役 CEO 大原規行

資本金：1億3,900万円（資本準備金含む）※2026年2月末時点

設立日：2025年8月1日

事業内容：別荘の売買，別荘のための土地・建物の管理 等

企業サイト：https://heaven-retreat.com/