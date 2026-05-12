LiveSmart、世界トップレベルの住宅「麻布台ヒルズレジデンス」のサービスアパートメントにホームオートメーションシステム「HOME ASSIST」を導入

株式会社LiveSmart

株式会社LiveSmart（東京都港区、代表取締役社長：上田 大輔）は、森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻慎吾）が展開する住宅「MORI LIVING」向けに、ホームオートメーションシステム「HOME ASSIST」を開発しました。同システムは、森ビルが世界トップレベルの理想の住宅と位置付ける「麻布台ヒルズレジデンス」の一つ、麻布台ヒルズレジデンス Bのサービスアパートメント（全168戸）をはじめ、同ヒルズ内の複数住戸・共用施設に導入されています。

■開発の背景

森ビルの住宅「MORI LIVING」は、東京都心で世界水準のレジデンスを展開し、総供給戸数は約3,800戸。緑豊かな環境、充実した共用施設、高いデザイン性と優れた居住性、コンシェルジュサービス、スパ、健康相談室などのサービスにより豊かな都市生活を提案。「ヒルズ」の街を我が家として楽しめる多彩なプログラムやサービスも提供されています。

この度、その最新物件である「麻布台ヒルズレジデンス」において導入するホームオートメーションシステムに、LiveSmartサービスプラットフォームをご採用いただきました。また合わせて、LiveSmartが従来から提供するアプリをベースに、森ビル仕様にカスタマイズしたホームオートメーションシステム「HOME ASSIST」を開発しました。

■開発の概要

「HOME ASSIST」は、LiveSmartサービスプラットフォームをベースに、森ビルの独自仕様にカスタマイズされています。HOME ASSIST専用タブレットの提供により、居住者様はタブレットからホームオートメーションの直感的な操作に加え、サービスや設備に関する情報案内をシームレスに確認できます。また現在対応中の追加開発として、施設管理者向け管理画面を開発しており、こちらの管理画面で発行したコードを居住者様に送付することで、ご自身のスマートフォンでも同機能が利用可能となる予定です。

■導入の概要

2026年春に入居開始予定の麻布台ヒルズレジデンス Bサービスアパートメント（全168戸）では、LS Mini Next 648個、専用タブレット168台が導入されました。その他、同レジデンス内の共用施設や麻布台ヒルズ内の一部住戸等にも採用されています。

本物件への導入にあたっては、麻布台ヒルズレジデンスの極めて高い意匠性を維持するため、LiveSmartの通信機器を天井内へ格納する独自の設置手法を採用しました。これにより、細部までこだわり抜かれたインテリアデザインを損なうことなく、シームレスで利便性の高いホームオートメーション環境を実現しています。

■ホームオートメーションの対象設備

HOME ASSISTは、LiveSmartサービスプラットフォームの強みを生かし、メーカーも通信規格も異なる多種類の対象設備を1デバイス1アプリで操作が可能です。これにより、統合的で直感的なホームオートメーションを実現しています。

■麻布台ヒルズレジデンス B サービスアパートメント概要

- 建物名称：麻布台ヒルズレジデンス B- 所在地：東京都港区麻布台1丁目1-1- 最寄り駅：東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」4番出口 徒歩1分、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」5番出口 徒歩8分- 総戸数：970戸（うちサービスアパートメント168戸）- 階数：地上64階・地下5階- 間取り（賃料）：1ルーム（\550,000 - \570,000）、1ベッドルーム（\860,000 - \890,000）、2ベッドルーム（\1,500,000 - \1,600,000）- 最短契約期間：1か月- Webサイト： https://www.moriliving.com/ja/sa/azabudai_b/index.html

■LiveSmartが提供するオールインワンの住宅向けIoTプラットフォームとは

スマートホームとエネルギーマネジメントで居住者のくらしをアップデートし、付随するDXソリューションを活用することで、導入企業は売上アップとコスト削減を同時に実現することができます。ハウスメーカー、ディベロッパー、管理会社、物件オーナーなどの不動産事業者様、電力・ガスなどのインフラ事業者様の事業成長を加速します。

【株式会社LiveSmartについて】

- 名称：株式会社LiveSmart- 所在地：東京都港区西新橋2-21-2 第一南櫻ビル2F- 代表者：代表取締役社長 上田 大輔- 事業内容：AI・IoTを活用した生活空間におけるサービスプラットフォーム事業- ミッション：「世界中の人々をもっと自由にする」人々が時間や空間の制約や日々の不安ごとから解放され、より快適で質の高い生活を送ることができること。それを私たちLiveSmartは実現します。- ビジョン：「人々が抱える課題を解決する新しい社会インフラになる」高齢化社会における不安の解消、家事や子育てにおける負担軽減、日常生活で抱えるストレス軽減、地球温暖化など、世界が日々直面している社会課題を解決し、持続可能な未来を牽引するために、新しい社会インフラを目指します。