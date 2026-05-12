応募総数890作品からついに決定！「GEKI→HEN AWARD 2026」ファイナリストを発表！TikTok＆Instagramを活用したBefore→After動画コンテスト

日華化学株式会社

美容室向け化粧品の総合メーカー 日華化学株式会社 デミ コスメティクス（所在地：福井県福井市、代表取締役社長：江守 康昌）は、TikTok＆Instagram（以下公式SNS）を活用したBefore→After動画コンテスト「GEKI→HEN AWARD（ゲキヘンアワード）」を開催。応募総数890作品の中から、ファイナリストを決定いたしました。

ファイナリスト

- 伊藤 美羽 様【ZEST ange】 ～卒業式のため最高に可愛くGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DXEOkEIhP8z/?igsh=MW1yMmU0Yzh5bHgzeQ==)- 仲野 文彬 様【MASHU】 ～就活前に個性的にGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DW8m8POhcIc/?igsh=MXFxOHk2Y3VuMHFrMQ==)- 梨 勇翔 様【fifth TOKYO】 ～大人っぽい長めルーズショートにGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DW8nBOnhKP6/)- 原田 大輝 様【STAGE】 ～就職前の最後のブリーチでGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DXOjxDyDI-3/?igsh=bTl6eWZkb3FwMmRw)- 堀越 太輔 様【LalarOomo】 ～イケオジにGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DW54WmQk0gR/?igsh=YXM3YjY3dzQ2ODBn)- 元杉 允駿 様【LOUIS】 ～黒染めロングからハイトーンへGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DW8nAxhhVyR/?igsh=MW1tc211dDkwNjI2OQ==)- 山田 眞之介 様【lote.名古屋】 ～黒髪からミルクティーヘアにGEKI→HEN！～(https://www.instagram.com/reel/DXEQLMOBe2s/?igsh=Mms4bHhjbzJocWx0)

※五十音順表記

今後、ファイナリスト作品は、現役美容師や有識者による審査員評価に加え、公式SNSでの反響（いいね数・再生回数）などさまざまな要素を加味し、各賞を決定。

2026年5月26日（火）に東京都渋谷区にある東京カルチャーカルチャーで開催される表彰式にて、グランプリを含む各賞を発表いたします。

コンテスト開催の背景

デミ コスメティクスは40年以上にわたり、美容師とお客様のパフォーマンスを最大限に引き出す技術と商品を開発してきました。

「GEKI→HEN AWARD」は、日々お客様の美を創造する才能ある美容師を発掘し、技術力とホスピタリティを広く発信することで、美容師の活躍を後押しし、美容業界全体の活性化に貢献することを目的としています。昨年は応募総数753作品、TikTokでの総再生回数約110万回を記録し、SNS時代の新しい美容師の表現の場として注目を集めました。

2026年は応募対象を美容学生まで拡大し、次世代を担う皆さまの挑戦を後押しするとともに、Instagramでも発信を強化し、より幅広い層に美容師の魅力を届けています。さらに今回は、美容師審査員による施術を体験できる「GEKI→HENモニター」も実施し、イベント全体をより一層盛り上げています。

コンセプト

「人生、ガラッと変えてゆけ。」をコンセプトに、カット、カラー、パーマ、スタイリング、メイクアップなど、美容師の技術で変化していくお客様をBefore→After動画で表現。美容師の技術とホスピタリティを公式SNSで発信し、世の中に届けていく動画コンテストです。審査は、変化の幅、技術力、トレンド性、SNS反響（いいね数・再生回数）などを総合的に審査し、各賞を決定いたします。変化したお客様と施術した美容師の人生がゲキヘンし、新たな一歩となれるようサポートいたします。

日華化学株式会社 デミ コスメティクスについて

1941年創立の日本繊維加工業界のリーディングカンパニー、日華化学株式会社の化粧品部門として誕生。繊維加工の分野で培ってきた「洗う」「染める」「整える」といった技術を、同じ”繊維”である毛髪に活かすことにより誕生したのがデミ コスメティクスです。「髪を科学する」をコンセプトに、40年以上にわたり毛髪科学を裏付けとする研究開発を行い、独自性のある商品を製造・販売する美容室向け化粧品の総合メーカーです。各専門機関との共同研究や特許取得にも積極的に取り組んでいます。

※本コンテストは、TikTok Pte. Ltd.、Meta Platforms, Incとは関係ありません。

【読者用お問い合わせ先】

デミ コスメティクスお問い合わせフォーム

https://www.demi.nicca.co.jp/notes/inquiry.html

デミ コスメティクス お客様相談室

TEL 0120-68-7968（平日9:00-17:00）