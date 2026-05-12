クリスチャン ルブタン 2026年最新コレクションより、ラフィア素材の新作バッグが登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタンの2026年最新コレクションより、これからの季節にぴったりなラフィア素材の新作バッグが登場いたします。ナチュラルな風合いとメゾンならではの洗練が融合したコレクションが、装いを軽やかに彩ります。

「Venus Basket / ヴィーナス バスケット」は、「Venus / ヴィーナス」シリーズに加わる新作。長年にわたり夏のアイコンとして親しまれてきたラフィア素材を用い、メゾンを象徴するシューズ「Miss Z」を想起させるレザーハンドルのディテールを取り入れています。優雅なラインと存在感のあるシルエットが印象的で、丁寧に編み上げられたラフィアが、ナチュラルな質感と落ち着いた品格を演出します。また、フロントには、アイコニックなメタリックソールをさりげなくあしらい、アクセントをプラス。細部にまで宿るブランドの美学が、全体のデザインに奥行きをもたらします。

自然素材と職人技の伝統を背景に、軽やかさと、陽光に包まれたようなリラックスしたムードを体現するバッグです。

VENUS BASKET LARGE/ ヴィーナス バスケット ラージ

価格：236,500円(税込)

サイズ: W53*H28*D13(cm)

VENUS BASKET LARGE/ ヴィーナス バスケット ミニ

価格:187,000円(税込)

サイズ: W39*H12.5*D17(cm)

また、「Cabata / カバタ」ラインからも新色が登場いたします。ハンドルにあしらわれたメタリックスタッズが印象的なバッグは、繊細にきらめくメタルの輝きによって、ミニマルで洗練されたフォルムにモードなアクセントをプラス。フロントには立体的なシグネチャーロゴを配し、ラフィア素材のナチュラルな質感と融合することで、軽やかさの中にメゾンならではのエレガンスを演出します。

今シーズンは、ラフィアの自然な美しさを引き立てるブラウンに加え、爽やかなライトブルーが新色で登場します。軽やかな色彩が夏の装いに清涼感と洗練をもたらし、モダンな印象を際立たせます。ブラウンは存在感のあるラージサイズでも展開されます。

Cabata Basket Bag Mini/ カバタ バスケット バッグ ミニ

価格：128,700円(税込)

サイズ: W25*H19*D12(cm)

カラー展開：ブルー/ブラウン

Cabata Basket Bag Mini/ カバタ バスケット バッグ ミニ

価格：157,300円(税込)

サイズ: W50*H37*D15(cm)

カラー展開：ブラウン

ぜひ、クリスチャン ルブタン ブティックおよび公式サイトにてご覧ください。

取扱店舗：クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイト（https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/）

クリスチャン ルブタン について

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

また、「Cabata / カバタ」ラインからも新色が登場いたします。ハンドルにあしらわれたメタリックスタッズが印象的なバッグは、繊細にきらめくメタルの輝きによって、ミニマルで洗練されたフォルムにモードなアクセントをプラス。フロントには立体的なシグネチャーロゴを配し、ラフィア素材のナチュラルな質感と融合することで、軽やかさの中にメゾンならではのエレガンスを演出します。

今シーズンは、ラフィアの自然な美しさを引き立てるブラウンに加え、爽やかなライトブルーが新色で登場します。軽やかな色彩が夏の装いに清涼感と洗練をもたらし、モダンな印象を際立たせます。ブラウンは存在感のあるラージサイズでも展開されます。

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