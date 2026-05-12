皮膚科学スキンケア「dr365」がLiveCallを導入。スマホひとつで、自宅がカウンセリングルームに。

スピンシェル株式会社

スピンシェル株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 CEO：横田和典）が提供するBtoCビデオ通話プラットフォーム「LiveCall（ライブコール）(https://livecall.jp)」が、皮膚科学に基づき、高機能なスキンケアを展開するブランド「dr365」に採用されました。

これにより、dr365は全国のお客様に対し、専門のアドバイザーによる「1対1の無料オンラインカウンセリング」の提供を開始しました。

ご予約はこちらから :https://dr365.co.jp/shop/information/news1014

オンラインでも「専門家が隣にいる安心感」を

dr365は、「肌悩みに毎日寄り添う存在であること」をブランドコンセプトに掲げています。 昨今、製品選びが複雑化する中で、「自分の肌状態に適した使い方が知りたい」「近くに店舗がなく直接相談できない」といったお客様の声に応えるため、今回のオンラインカウンセリング導入に至りました。

「LiveCall」の採用により、テキストや画像だけでは伝えきれない肌の機微をビデオ通話で共有することが可能になります。お客様は自宅にいながら、まるで目の前にアドバイザーがいるような感覚で、パーソナルなアドバイスを受けられます。

「LiveCall」導入で実現する、新しいブランド体験

今回のオンラインカウンセリングでは、LiveCallの「アプリ不要・ワンタップで簡単に接続」できる手軽さを活かし、お客様の日常に寄り添った以下の体験を提供します。

1.「肌の今」を可視化する双方向コミュニケーション

ビデオ通話を通じて、現在のお客様の肌状態をリアルタイムで詳しく確認し、お一人おひとりのコンディションに合わせた、より的確でパーソナルなアドバイスを提供します。

2.「悩んだ時にすぐ」相談できる利便性

複雑な設定やダウンロードを必要とせず、家事や仕事の合間など、お客様が「今、相談したい」と思ったタイミングで利用できます。店舗へ足を運ぶ時間の取れない方でも、場所を選ばずに質の高いカウンセリングを受けることが可能です。

3. スキンケア専門家としての伴走

単なる製品の紹介に留まらず、正しい使用量や効果的なお手入れのステップを、映像を通じて分かりやすくお伝えいたします。専門アドバイザーがお客様の不安にその場で向き合い、共に理想の肌を目指すパートナーとして、日々のスキンケアを支えてまいります。

ご予約はこちらから :https://dr365.co.jp/shop/information/news1014

dr365 オンラインカウンセリング 詳細

ご自宅にいながら、プロのアドバイザーを独り占めできる30分間。製品選びから具体的なお手入れ方法まで、じっくりとご相談いただけます。

- 内容： 肌悩み相談、製品選びのアドバイス、スキンケアルーティンの提案等- 所要時間： 30分（事前予約制）- 料金： 無料- 予約方法： dr365公式サイトよりお申し込みいただけますhttps://dr365.co.jp/shop/information/news1014

【dr365（ドクターサンロクゴ）について】

「皮膚科学に基づき、肌悩みに毎日寄り添う」をコンセプトに、皮膚の専門家監修のもと誕生した高機能スキンケアブランドです。 徹底した成分主義を貫き、現代人の肌悩みに合わせたパーソナルな提案を行っています。ブランド立ち上げ以来、美容の専門家やユーザーから高い支持を受け、SNSやメディアでも話題のスキンケアブランドとして成長を続けています。

【LiveCall（ライブコール）について】

- 公式サイト：https://dr365.co.jp/

「LiveCall」は、BtoC接客に特化したビデオ通話プラットフォームです。 ブラウザからワンタップで接続できる利便性が高く評価され、小売・ブランドのオンライン接客をはじめ、オンライン診療や自治体の窓口相談など、幅広い業界で導入されています。単なるビデオ通話機能に留まらず、予約管理や文字起こし・要約など、接客体験の最適化を支援する豊富な機能を備えています。

【スピンシェル株式会社について】

- サービスサイト：https://livecall.jp/

「世界中のビジネスをリアルタイムに繋ぐ」をミッションに掲げ、テクノロジーを活用した次世代のコミュニケーション・ソリューションを提供しています。 主力サービスである「LiveCall」を通じ、物理的な距離を超えた「対面コミュニケーション」の価値をデジタル上で再現し、企業の顧客エンゲージメント向上に寄与しています。

- 所在地： 東京都文京区後楽2-23-12 ホリックハウス2F- 代表者：代表取締役 CEO 横田和典- 企業サイト：https://spinshell.com/