【三重県・伊勢市】市主催事業としては初！！アーバンスポーツと市が推進するインクルーシブスポーツの合同体験会を実施します！

伊勢市

５月23日（土曜）に、イオンリテール株式会社「イオン伊勢店」において、「アーバンスポーツ×インクルーシブスポーツ体験会2026」を開催します。

昨年10月に伊勢市主催事業として初となる、アーバンスポーツの体験会をイオン伊勢店の屋上駐車場にて開催予定でしたが、悪天候により中止となりました。伊勢市と包括連携協定を締結したイオン株式会社様と今年度も協力し、同駐車場にて、アーバンスポーツ（スケートボード）体験会を開催します。

「東京2020オリンピック」を契機に注目されたアーバンスポーツは、スケートボードやＢＭＸ等を中心に近年盛り上がりをみせており、日本国内でも様々なイベントが開催されています。本イベントでは、初めてスケートボードにのる人などを対象とした体験コーナーだけでなく、経験者も楽しめるようにセクションを設置したフリースペースも用意しています。体験に必要な道具は主催者で準備していますので、気軽にお越しください。

イオン伊勢店 屋上駐車場

また同日、イオン伊勢店の店内３か所にてインクルーシブスポーツ体験会を実施します。昨年度は大変多くの方にご来場いただき、今回も様々なインクルーシブスポーツを体験していただけるよう、６種目の体験コーナーを設けます。運営は地域でスポーツ振興を推進する伊勢市スポーツ推進委員連絡協議会の委員の皆さまに務めていただきます。

開催概要 「アーバンスポーツ×インクルーシブスポーツ体験会2026」

１.開催日…５月23日（土）

２.会場…イオンリテール株式会社「イオン伊勢店」 屋上駐車場、店内３か所

３.講師…スケートボード体験：B7 EAST SHOP/B7 SKATE PARK

４.内容…１.アーバンスポーツ（スケートボード）体験会

[各回20分・６名ずつの体験会とフリースペース]

２.インクルーシブスポーツ体験会（６種目）

５．申し込み…当日受付のみ（スケートボード体験会のみ定員制）

６．その他…天候等で屋上が使用できない場合、インクルーシブスポーツ体験会は23日（土曜）に実施し、スケートボード体験会は24日（日曜）に延期します。中止及び変更する場合は、前日の17時00分に伊勢市ホームページでお知らせします。

※詳細につきましては体験会ホームページをご確認ください。

https://www.city.ise.mie.jp/kyouiku/sports/event/1019294.html

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

チラシ（20226）

伊勢市教育委員会事務局・スポーツ課

担当｜中東 ・ 村瀬

TEL｜0596-22-7895

e-mail｜kyo-sports@city.ise.mie.jp