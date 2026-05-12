学校教育向けソリューション「tomoLinks」 生成AIが着目点を提示し教員の行動を支援する「先生×AIアシスト AIダッシュボード」の詳細機能を発表

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：一條 啓介、以下 コニカミノルタジャパン）は、学校教育向けソリューション「tomoLinks（トモリンクス）」において2026年度中に提供開始を予定している「先生×AIアシスト AIダッシュボード」の詳細機能を発表します。あわせて、京都市教育委員会より「教育データ利活用に向けた教育ダッシュボードの試行業務」を受託し、京都市の一部小中学校において本ダッシュボードの試行が決定したことをお知らせします。

なお、本ダッシュボードおよび京都市との取り組みの詳細は、2026年5月13日（水）より開催される「EDIX東京2026」にて展示説明します。

【「先生×AIアシスト AIダッシュボード」が提供する価値】

「先生×AIアシスト AIダッシュボード」は、教員の業務負担軽減と、教育データを活用した児童生徒一人ひとりへのきめ細かな支援の両立を目指して開発したダッシュボードです。現在の学校現場では、GIGAスクール構想の進展により多様な教育データが蓄積されている一方で、学習系・校務系・行政系といった各システムの分断により、教員の多忙な業務の中でこれらを集約して分析し、日常的に見取りや指導改善に活用することは容易ではありません。とりわけ、従来のようにモニタリング項目を並べただけのダッシュボードでは、「どこをどう見て、どう判断すればよいか」が分からず、結果として活用が進まないという課題がありました。

本ダッシュボードは、学校現場に散在するあらゆる教育データを統合して可視化するにとどまらず、生成AIによる分析を通じて「見るべきポイント」と「取るべき行動」まで提示します。これにより、経験差やデータ分析の知識・スキルの有無にかかわらず、すべての教員が適切な「気づき」を得て、声かけや面談といった「次の行動」につなげやすくすることを支援します。何に注目すべきかを明確に示し、グラフなどの可視化データはあくまで気づきを補完する位置づけとすることで、日常的に数分の確認で無理なく運用できる点を特長としています。また、データ分析の負担についても大幅に削減し、教員が児童生徒と向き合う本来の教育活動に専念できる環境を実現します。

１．見落としがちな変化や兆候を自動検知し提示する「気づきカード」で、適切な見取りを支援

「気づきカード」は、出欠や学習状況、心の状態など、学校現場に散在するあらゆる教育データを生成AIが統合して分析し、注意が必要な状況を自動で検知して提示する機能です。児童生徒の見落としがちな変化や兆候を早期に捉え、「気づき」の根拠やアクションの提案、対応の優先度とともに提示することで、教員が短時間で状況を把握し、迅速な対応につなげることを支援します。「tomoLinks」以外のサービスとの連携や、学校や教育委員会ごとの方針・マニュアルに沿ったアクションの提案も可能であり、各学校・自治体の実情に合わせた適切な見取りと次の行動を後押しします。

児童生徒の変化や兆候を生成AIが検知して提示する「気づきカード」のイメージ ※画面は開発中のものとなり、実際の仕様とは異なる場合があります

２．集約データの可視化で、一人ひとりの状況やクラス全体の傾向を正確に把握

散在する教育データを一画面に集約し、グラフや表を用いて分かりやすく表示するデータ可視化機能では、個人の出欠・学習状況や心の状態、端末利用状況などを確認できる「ひとりビュー」と、クラスや学校全体の傾向を把握する「みんなビュー」を備えています。「ひとりビュー」は「気づきカード」と連携しており、注意が必要と提示された児童生徒の詳細をすぐに確認することが可能です。あくまで「気づき」の背景理解を支えるものとして、教員は必要な場合のみこれらのデータを確認し、報告資料の作成や面談の準備、保護者への連絡の判断などに活用することができます。

３．AIチャット機能で状況の深掘りを伴走

AIチャット機能は、画面に表示されている内容について、自然言語で生成AIに質問・相談ができる対話機能です。「気づきカード」「ひとりビュー」「みんなビュー」のいずれの画面からでも利用でき、表示中の画面の情報を生成AIが自動的に把握して回答します。教員は「この生徒の最近の傾向は？」「クラス全体の特徴を教えて」などと質問するだけで、分析やデータ探索に時間をかけることなく必要な情報を得ることができ、業務負担の軽減と適切な見取りや指導改善に寄与します。

【京都市での「先生×AIアシスト AIダッシュボード」の試行について】

京都市では、教育データを活用した学びの質向上や指導改善、校務改善を検討する中で、学校に蓄積する多様なデータを統合して可視化するだけでなく、生成AIを活用した分析と示唆を通じて次の行動につなげられる、教育ダッシュボードの重要性を認識するようになりました。

コニカミノルタジャパンはAIや教育データ活用に関する実証を2023年度から継続的に実施しており、これらを通して培った知見を活かして開発した「先生×AIアシスト AIダッシュボード」が評価され、今回の試行が決定しました。

■京都市教育委員会のコメント

GIGAスクール構想の進展により学習履歴や出欠情報等、児童生徒の教育データはデジタルとして蓄積されつつある一方で、本市では、各種システムに分散して管理されているため、教職員が日常業務の中で横断的に活用することは容易ではありません。また、データを統合し可視化するだけでは、教員の時間的制約からも、蓄積されたデータを十分に活用することが困難なことが考えられます。こうした状況を踏まえ、本市では、教育データを統合・可視化するとともに、教職員が児童生徒の状況を迅速に把握し、見立てや支援につなげられる「教育ダッシュボード」の試行に取り組みます。

本試行では、生成AIを活用し、教育データに基づいた「気づき」（プッシュ型通知等）を提示することで、教員の専門的な見立てを支える補助として、授業改善や早期支援、校務負担の軽減にどのように寄与し得るかを検証します。あわせて、個人情報の取扱いを含む安全管理措置や、異なる事業者のシステム・ツール間でのデータ連携の在り方を検証するなど、実証を通じて得られる知見を整理してまいります。

【展示会出展のご案内】

本ニュースリリースで紹介したダッシュボードや京都市との取り組みをはじめ、「tomoLinks」を「EDIX東京2026」にて展示説明します。出展の詳細は下記Webページよりご確認いただけます。

- URL：https://tomolinks.konicaminolta.jp/news/edix2026/(https://bs-offers.konicaminolta.jp/tomolinks/pr20260512_edix_2/)

＜第17回 EDIX（教育総合展）東京＞

会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）

10：00～18：00 ※最終日のみ17：00終了

会場 ：東京ビッグサイト 東1・2・3展示棟

公式HP ：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

主催 ：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）

コニカミノルタジャパン ブース：16-20

【「tomoLinks」について】

「tomoLinks」は、学び方や理解のペースが異なる多様な児童生徒への学びの機会の提供と個別最適な学びの実現、また教員不足や多忙な職場環境といった教育現場における社会課題の解決を目指し、2019年から開発をはじめたクラウド型学習支援サービスです。生成AIや教育データの活用を軸とした機能で構成されており、児童生徒一人ひとりの力を最大限に引き出す個別教育の実現を推進しています。

- 「tomoLinks」公式サイト：https://tomolinks.konicaminolta.jp/(https://bs-offers.konicaminolta.jp/tomolinks/pr20260512_2/)

「tomoLinks」は、コニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。

その他のイベント名は、各社の商標または登録商標です。

【お客様のお問い合わせ先】

コニカミノルタジャパン株式会社

ICW事業推進部 教育DX事業推進グループ

https://bs-offers.konicaminolta.jp/tomolinks/contact

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