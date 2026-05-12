株式会社ObotAI、株式会社ゴングとの連携によりポータルサイト「FUKUOKA IS OPEN」へ多言語AIチャットボットの提供を開始

株式会社ObotAI

株式会社ObotAI（神奈川県川崎市、代表取締役社長：北見 好拡）は、福岡市を拠点とする総合広告代理店・株式会社ゴング（本社：福岡県福岡市）との連携により、FUKUOKA IS OPEN推進事業実行委員会が運営するポータルサイト「FUKUOKA IS OPEN」に、多言語AIチャットボットを導入したことをお知らせいたします。

導入の背景・目的

多言語ポータルサイト「FUKUOKA IS OPEN」は、福岡県内外の在住外国人や訪日外国人に向けて、行政手続き、生活情報、産業・ビジネス情報など、福岡県に関わる多彩な情報を日本語・英語をはじめとする多言語で発信しています。

福岡県は国内有数の外国人居住者数を誇り、国際都市としての存在感を高めています。こうした中、サイトを訪れる国内外のユーザーが必要な情報に迅速かつ正確にアクセスできる環境の整備のため、株式会社ゴングとの連携により、ObotAIのチャットボットソリューションの導入が実現しました。

株式会社ObotAIは、今回の導入を皮切りに、自治体・公共機関向けの多言語AIチャットボット導入を引き続き推進してまいります。

導入内容

対応言語：100言語以上

導入先：ポータルサイト「FUKUOKA IS OPEN」▶https://www.fisop.net/

提供サービス：ObotAI ハイブリッドAIチャットボット（シナリオ×生成AI）

対応時間：24時間365日（自動応答）

主な対応内容：行政・生活情報の案内、産業・ビジネス情報の提供、各種サポート窓口へのご案内 等

ObotAIチャットボットの特長

【ハイブリッドAI】

シナリオ運用の確実性と最新の生成AIを組み合わせ、意図を正確に理解した高精度な回答を実現

【多言語対応】

100言語以上に対応可能

【高度なセキュリティ】

Google Cloud Platform による世界基準のセキュリティ・通信暗号化・バックアップ体制を採用

【データ活用】

会話履歴をグラフ・統計データとして可視化し、継続的なサービス改善をサポート

▶ObotAIのサービスに関するお問い合わせ窓口(https://obot-ai.com/contact/)

FUKUOKA IS OPEN推進事業実行委員会について

FUKUOKA IS OPEN推進事業実行委員会は、福岡県や(公財)福岡県国際交流センター、関係機関が連携し、在住・来福外国人が快適に暮らせる環境整備や魅力発信を行う組織で、外国人向け多言語ポータルサイト「FUKUOKA IS OPEN」の運営や、生活・就労・在留資格のワンストップ相談窓口「FUKUOKA IS OPENセンター」を運営しています。

福岡県が持つ国際的なポテンシャルを最大限に活かし、外国人が暮らしやすく、ビジネスを展開しやすい環境づくりを推進し、「世界から選ばれる福岡県」を実現することを目的としています。

【FUKUOKA IS OPEN推進事業実行委員会 概要】

名称：FUKUOKA IS OPEN推進事業実行委員会

運営：福岡県、（公財）福岡県国際交流センター、（公財）福岡県中小企業振興センター、 （公社）福岡県観光連盟、福岡県留学生サポートセンター

サイト名：FUKUOKA IS OPEN

URL：https://www.fisop.net/

株式会社ゴングについて

株式会社ゴングは、福岡市を拠点とする総合広告代理店です。幅広いメディアでのセールスプロモーションをトータルにプロデュースするとともに、グラフィックデザイン・映像制作など、クリエイティブ領域、WEBサイト構築をはじめとしたデジタル領域でも豊富な実績を持ちます。

【株式会社ゴング 会社概要】

会社名：株式会社ゴング

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-6-9 福岡ニッセイビル5F

URL：https://www.gong.co.jp/

事業内容：

・広告プロモーション事業（テレビCM・Web・SNS・新聞・ラジオ・交通広告 等）

・グラフィックデザイン・映像制作・ホームページ企画制作

・人材派遣・イベント運営（プロスタッフ派遣事業）

株式会社ObotAIについて

株式会社ObotAIは、多言語対応のAIチャットボットや翻訳ソリューションを提供する企業で、企業のカスタマーサポートや情報提供を効率化するために、多言語AIチャットボット「ObotAI」を開発しています。また、リアルタイムでWeb会議の翻訳を行う「Minutz」など、グローバルなコミュニケーションを支援するツールも提供しています。

さらに、AIと対話するだけで実用的なアプリケーションを開発できる受託開発サービス「ObotCRAFT」や、プログラミング未経験の方でも非エンジニアでも2ヶ月でAI開発スキルを習得できるAIバイブコーディング研修「センセイラボ」も展開しており、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、言語や文化の壁を越えてスムーズなコミュニケーションを実現することを目指しています。

【株式会社ObotAI 会社概要】

会社名：株式会社ObotAI

所在地：神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31番2号 DAIKYO KENKI KAWASAKI BLDG. 8F

代表者：代表取締役社長 北見好拡

設立：2019年9月

URL：https://obot-ai.com/

事業内容

・AIチャットボット事業

・多言語 SEO / AIO AIエージェントサービス

・AI同時翻訳アプリケーションサービスの提供

・BPO、コールセンター向け多言語AIソリューション事業

・Python, Django, Vue.js での受託開発事業

・Claude CodeによるAIエージェントのシステム開発