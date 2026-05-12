【VT COSMETICS】大好評につき「リードルS ユニバースキットバージョン2」が新登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、「リードルS ユニバースキットバージョン2」を、2026年5月1日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ限定で順次発売開始いたします。

大好評につき、「リードルS ユニバースキット」がパワーアップ※1したバージョン2として新登場。7種類のリードルSが全45包入りで、さまざまな種類を1回分ずつ気軽に試せるスペシャルキットです。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 大好評につき「リードルS ユニバースキットバージョン2」が新登場！

前作は、ドン・キホーテが主催する「#ドンコスヒットアワード2026SS」において、

ドンキ従業員が選ぶ リアルベストバイ賞 第1位、 ドンキ独占 最強コラボコスメ賞 第2位

を受賞し、多くのお客様からご好評をいただきました。

そんな大人気商品が今回、さらにバージョンアップして登場。リードルSの魅力をより幅広く体感できる内容へと進化しました。

■ 今回はver1からさらにバージョンアップ！限定2種が新たに追加

今回の「リードルS ユニバースキットバージョン2」では、これまでの人気アイテムに加え、ドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ限定の「RICE REEDLE S 100」、「S100 RED REEDLE」の2種類が新たに追加されました。リードルSをその日の肌状態や好みに合わせて試せる、より充実したバラエティーセットとして展開します。

■商品詳細

S100 REEDLE

美容針※2配合で、肌のキメを整えながら次のスキンケアのなじみやすいふっくら素肌へ導くデイリーケア。

S300 REEDLE

美容成分が角質層まで届き、なめらかでキメ細かい美肌へ導くフォーカスケア。

REEDLE S MILD ESSENCE GLUTATHIONE

高純度※1グルタチオン※3配合で、白玉肌※4のようなツヤ肌印象へ導く光彩感※5ケア。

REEDLE S MILD ESSENCE PEPTIDE

しっとりペプチド※6配合で、うるおいとハリ感のある肌へ導くケア。

REEDLE S MILD ESSENCE EGF

EGFを含む9つの成長因子※7配合で、ふっくらとした肌印象へ導くエイジングケア※8。

RICE REEDLE S 100

お米由来成分※9配合で、キメ光彩肌※5を目指す毛穴ケア※10・高保湿ケアにおすすめ。

S100 RED REEDLE

ドラゴンブラッド※11配合で、健やかなハリとツヤを与えるエイジングケア※8におすすめ。

■セット内容

リードルS ユニバースキットバージョン2

15mL × 45包入 / 1,639円（税込）

内容構成

・S100 REEDLE（7包）

・S300 REEDLE（7包）

・REEDLE S MILD ESSENCE GLUTATHIONE（7包）

・REEDLE S MILD ESSENCE PEPTIDE（7包）

・REEDLE S MILD ESSENCE CEGF（7包）

・RICE REEDLE S 100（5包）

・S100 RED REEDLE（5包）

発売開始日

2026年5月1日（金）より順次発売開始

販売先

全国のドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ限定

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■「リードルS ユニバースキットバージョン2」について

「リードルS ユニバースキットバージョン2」は、話題のリードルSシリーズを幅広く体験できる、VTならではのスペシャルキットです。前作の人気を受けてさらにバージョンアップし、限定アイテム2種を追加することで、多彩な魅力をまとめて試せる内容に仕上げました。

VTはこれからも、毎日のスキンケアがもっと楽しく、自分に合ったアイテムと出会えるような提案を続けてまいります。

※1 VT従来品比

※2 シリカ

※3 保湿成分

※4 白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと

※5 うるおいによる

※6 アセチルヘキサペプチド-８(保湿)

※7 合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-２、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１１、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-９、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-２２、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-３、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１６、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-６２(いずれも保湿)

※8 年齢に応じた手入れのこと

※9 コメヌカ水、コメ胚芽エキス、コメ発酵液(いずれも保湿)

※10 うるおいを与えて毛穴を目立たなくすること

※11 クロトンレクレリ樹脂(整肌)

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

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■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

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■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com