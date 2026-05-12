卓球のバタフライ　香川県三豊市でＴリーガーの張本美和選手・木村香純選手らが出演する卓球イベントを開催

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、5月23日（土）に香川県三豊市で卓球普及イベントを開催します。本イベントは、一般社団法人Ｔリーグ、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会社小学館アカデミーと連携して実施されます。

本イベントは、幼児から一般参加者まで幅広い世代を対象に、Ｔリーガーとの交流を通じて、卓球の楽しさや競技の魅力を体感していただくことを目的としています。当日は、幼児を対象としたプログラム、一般対象のプログラムをそれぞれ実施予定です。

■イベント概要

【１.幼児対象プログラム】

日 時： 2026年5月23日（土）9:00～10:00

会 場： 三豊市立高瀬南部保育所

（香川県三豊市高瀬町下麻653-2）

対 象：市内在住の年中・年長児（30組 保護者同伴）

内 容：読み聞かせ、ラケットづくり体験など

ゲスト：張本美和(https://www.butterfly.co.jp/players/detail/harimoto-miwa.html) 選手（Ｔリーグ 木下アビエル神奈川）

松崎キミ代 氏（世界卓球殿堂入り 三豊市出身）

【２.一般対象プログラム】

日 時： 2026年5月23日（土）11:00～12:00

会 場： 三豊市総合体育館

（香川県三豊市高瀬町上高瀬751-24）

対 象：一般参加者

（事前申込制 登録はこちら(https://apply.e-tumo.jp/city-mitoyo-kagawa-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=13169&accessFrom)）

内 容：トップ選手による技術披露、交流イベント

ゲスト：張本美和 選手（Ｔリーグ 木下アビエル神奈川）

木村香純(https://www.butterfly.co.jp/players/detail/kimura-kasumi.html) 選手（Ｔリーグ トップおとめピンポンズ名古屋）

トップ選手のプレーを“見る・触れる・交流する”という体験型プログラムを通じて、子どもから大人までが卓球の魅力を身近に感じられる機会を創出します。特に幼児対象プログラムでは、スポーツの楽しさを早期に体感することで、将来的な運動習慣形成や健全な成長の一助となることを目指します。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。