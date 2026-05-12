今年も登場「サマーエール アクティブ」暑い夏を涼しく快適に過ごせる機能性ボトムが、豊富なバリエーションで登場！

株式会社F・O・インターナショナル

株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長 秦 英貴）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」から、サマーエールシリーズが今年も登場。BREEZE店舗とオンラインストアにて、販売を開始しております。

特集ページはこちら :https://fo-online.jp/feature/breeze_summeryell

暑い夏をもっと快適に、もっと楽しく過ごしたい。

BREEZEと過ごす夏「サマーエール アクティブ」は、動きやすさと涼しさを兼ね備えた機能性のボトムが登場します。履き心地のよさはもちろん、毎日使いたくなるデザイン性にもこだわったラインナップで、かわいさと快適さを両立。夏のおしゃれをアクティブに楽しめるアイテムを提案します。

・機能性ラインナップ

1.接触冷感

肌に触れたときにひんやりと感じることができます。

2.通気性

通気性の良いメッシュ素材を使用。

肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。

3.肌当たりがNICE

凹凸のある生地を使用し、肌への接触面積を減らすことにより

さらっとした肌ざわりを感じることができます。

・商品ラインナップ

1. 接触冷感

肌に触れたときにひんやりと感じることができます。

サマーエール ネオンカラーストレッチパンツ

Color： ピンク / ライム / ターコイズブルー

Price： 税込 2,200円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

サマーエール 接触冷感デニムパンツ

Color： ベージュ / ブラック / ピンク / サックス

Price： 税込 2,530円

Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm

2. 通気性

通気性の良いメッシュ素材を使用。

肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。

サマーエール メッシュパンツ

Color： ブラック / ミント / ネイビー / ピンク / レインボー / ターコイズブルー

Price： 税込 2,530円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

サマーエール メッシュサイドラインパンツ

Color： ブラック / ブラウン / グリーン

Price： 税込 1,980円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)

NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可))

NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)

Color：ブラック / キャメル / ミント

Price： 税込 2,200円

Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm

NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可)

Color： ブラック / キャメル / ミント

Price： 税込 1,870円

Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm

3.肌ざわりがNICE

サマーエール ガラガラハーフパンツ

シャーリングのような凹凸感があり、涼しげな肌触り。ストレッチがあるので動きやすい。

Color： ブルー / チャコール / グリーン / ピンク / レッド / イエロー

Price： 税込 1,760円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

サマーエール 4柄ハーフパンツ

Color： ブラック / キナリ / ミント / サックス

Price： 税込 2,200円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

サマーエール 先染めサッカーパンツ（セットアップ可）

サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)

先染めサッカーパンツ（セットアップ可）

Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー

Price： 税込 2,200円

Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm

サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)

Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー

Price： 税込 2,860円

Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm

サマーエール サラっとエアーストレッチパンツ

Color： ブラック / ブルー / グリーン / グレー

Price： 税込 1,870円

Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm

BREEZE

『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』

全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。

”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。