今年も登場「サマーエール アクティブ」暑い夏を涼しく快適に過ごせる機能性ボトムが、豊富なバリエーションで登場！
株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長 秦 英貴）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」から、サマーエールシリーズが今年も登場。BREEZE店舗とオンラインストアにて、販売を開始しております。
特集ページはこちら :
https://fo-online.jp/feature/breeze_summeryell
暑い夏をもっと快適に、もっと楽しく過ごしたい。
BREEZEと過ごす夏「サマーエール アクティブ」は、動きやすさと涼しさを兼ね備えた機能性のボトムが登場します。履き心地のよさはもちろん、毎日使いたくなるデザイン性にもこだわったラインナップで、かわいさと快適さを両立。夏のおしゃれをアクティブに楽しめるアイテムを提案します。
・機能性ラインナップ
1.接触冷感
肌に触れたときにひんやりと感じることができます。
2.通気性
通気性の良いメッシュ素材を使用。
肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。
3.肌当たりがNICE
凹凸のある生地を使用し、肌への接触面積を減らすことにより
さらっとした肌ざわりを感じることができます。
・商品ラインナップ
1. 接触冷感
肌に触れたときにひんやりと感じることができます。
サマーエール ネオンカラーストレッチパンツ
Color： ピンク / ライム / ターコイズブルー
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
サマーエール 接触冷感デニムパンツ
Color： ベージュ / ブラック / ピンク / サックス
Price： 税込 2,530円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm
2. 通気性
通気性の良いメッシュ素材を使用。
肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。
サマーエール メッシュパンツ
Color： ブラック / ミント / ネイビー / ピンク / レインボー / ターコイズブルー
Price： 税込 2,530円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
サマーエール メッシュサイドラインパンツ
Color： ブラック / ブラウン / グリーン
Price： 税込 1,980円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)
NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可))
NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)
Color：ブラック / キャメル / ミント
Price： 税込 2,200円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm
NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可)
Color： ブラック / キャメル / ミント
Price： 税込 1,870円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm
3.肌ざわりがNICE
サマーエール ガラガラハーフパンツ
シャーリングのような凹凸感があり、涼しげな肌触り。ストレッチがあるので動きやすい。
Color： ブルー / チャコール / グリーン / ピンク / レッド / イエロー
Price： 税込 1,760円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
サマーエール 4柄ハーフパンツ
Color： ブラック / キナリ / ミント / サックス
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
サマーエール 先染めサッカーパンツ（セットアップ可）
サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)
先染めサッカーパンツ（セットアップ可）
Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm
サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)
Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー
Price： 税込 2,860円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm
サマーエール サラっとエアーストレッチパンツ
Color： ブラック / ブルー / グリーン / グレー
Price： 税込 1,870円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm
BREEZE
『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』
全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。
”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。