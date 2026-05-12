今年も登場「サマーエール アクティブ」暑い夏を涼しく快適に過ごせる機能性ボトムが、豊富なバリエーションで登場！

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株式会社F・O・インターナショナル

株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長 秦 英貴）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」から、サマーエールシリーズが今年も登場。BREEZE店舗とオンラインストアにて、販売を開始しております。




特集ページはこちら :
https://fo-online.jp/feature/breeze_summeryell


暑い夏をもっと快適に、もっと楽しく過ごしたい。


BREEZEと過ごす夏「サマーエール アクティブ」は、動きやすさと涼しさを兼ね備えた機能性のボトムが登場します。履き心地のよさはもちろん、毎日使いたくなるデザイン性にもこだわったラインナップで、かわいさと快適さを両立。夏のおしゃれをアクティブに楽しめるアイテムを提案します。



・機能性ラインナップ



1.接触冷感

肌に触れたときにひんやりと感じることができます。






2.通気性

通気性の良いメッシュ素材を使用。


肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。






3.肌当たりがNICE

凹凸のある生地を使用し、肌への接触面積を減らすことにより


さらっとした肌ざわりを感じることができます。






・商品ラインナップ


1.　接触冷感

肌に触れたときにひんやりと感じることができます。



サマーエール ネオンカラーストレッチパンツ





Color： ピンク / ライム / ターコイズブルー
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm




サマーエール 接触冷感デニムパンツ






Color： ベージュ / ブラック / ピンク / サックス
Price： 税込 2,530円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm




2.　通気性

通気性の良いメッシュ素材を使用。


肌に触れる面積が少なく、熱がこもりにくい。



サマーエール メッシュパンツ





Color： ブラック / ミント / ネイビー / ピンク / レインボー / ターコイズブルー
Price： 税込 2,530円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm




サマーエール メッシュサイドラインパンツ





Color： ブラック / ブラウン / グリーン
Price： 税込 1,980円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm




NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)


NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可))







NET別注 サマーエール メッシュTシャツ(セットアップ可)


Color：ブラック / キャメル / ミント
Price： 税込 2,200円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm


NET別注 サマーエール メッシュパンツ(セットアップ可)


Color： ブラック / キャメル / ミント
Price： 税込 1,870円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm




3.肌ざわりがNICE


サマーエール ガラガラハーフパンツ


シャーリングのような凹凸感があり、涼しげな肌触り。ストレッチがあるので動きやすい。






Color： ブルー / チャコール / グリーン / ピンク / レッド / イエロー
Price： 税込 1,760円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm





サマーエール 4柄ハーフパンツ






Color： ブラック / キナリ / ミント / サックス
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm




サマーエール 先染めサッカーパンツ（セットアップ可）


サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)






先染めサッカーパンツ（セットアップ可）


Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー
Price： 税込 2,200円
Size： 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm


サマーエール 先染めサッカーシャツ(セットアップ可)


Color： ブルー / キャメル / ミント / イエロー
Price： 税込 2,860円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm/ 150cm




サマーエール サラっとエアーストレッチパンツ






Color： ブラック / ブルー / グリーン / グレー
Price： 税込 1,870円
Size： 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140cm / 150cm






BREEZE

『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』


全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。


”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。