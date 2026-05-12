佐賀市役所

佐賀市は、企業などと連携し令和8年4月23日、佐賀市役所にて「高齢者のフレイル・認知症対策健康会議検討会」を開催しました。当日は、医療・福祉関係者や企業など約30人が参加。

高齢化が進む中で、健康寿命の延伸や、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに向けた取組や課題について共有し、意見を交わしました。

■講演から見えた“共生社会”のヒント

当日は、「共生社会の実現」をテーマに講演が行われ、以下の方々にご登壇いただきました。

▼登壇者

・原なぎさ様（佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター 特任助教 管理栄養士）

・大田尾浩様（西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 教授）

・藤原和彦様（西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 准教授）

食事を通したフレイル対策や、認知症への正しい理解を広げる大切さが紹介されました。

登壇者からは、「大学、行政、企業それぞれの強みを生かした連携が重要」

といった声もあり、分野を越えた協力の必要性が共有されました。

■それぞれの立場から、できることを

市からは、高齢者の社会参加を促す取組や、フレイル予防・介護予防につながる施策、認知症に対する取組を紹介しました。

企業からも、それぞれの事業を通じた取組が示されました。

意見交換では、現場で感じている課題や今後の連携の可能性について、参加者同士が率直に意見を交わしました。

■この一歩を、次のアクションへ

今回の検討会で出た意見をもとに、佐賀市では今秋に「健康会議」の開催を予定しています。

今回のつながりを生かしながら、より具体的な取組へと発展させ、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。

【問い合わせ先】

佐賀市 保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係

☎0952-40-7284

E-mail：korei@city.saga.lg.jp