ECモール分析ツールNint ECommerce、累計導入社数2,300社を突破

株式会社Nint

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）が提供するECデータ分析サービス「Nint ECommerce」は、2026年4月20日時点で累計導入社数が2,300社を突破いたしました。

導入企業の特徴と活用領域の広がり

EC市場における競争環境の激化や消費者の購買行動の変化に伴い、経験や感覚に頼らない「データドリブンな意思決定」の重要性がより一層高まっています。「Nint ECommerce」は、EC店舗担当者から事業責任者、経営層に至るまで幅広い層にご活用いただいており、導入企業の業種もアパレル、食品、美容、家電、日用品など多様な商材カテゴリへと広がっています。また、中小規模の事業者様から上場企業様まで多岐にわたる企業に導入され、各社のECビジネスにおける意思決定をデータとインサイトの力で支えています。

AI技術の進化：分析スキルに依存しないデータ活用環境の実現

当社は10年以上にわたり蓄積してきた網羅的なEC市場データを基盤に、生成AIを活用した機能開発を継続的に進めています。直近では、分析画面上のデータをAIが自動で解釈・要約し、売上増減の要因や着目すべきインサイトを提示する「Nint AIアシスタント」を提供開始いたしました。

これにより、分析の専門知識がない担当者でも市場の兆しを捉え、迅速に次のアクションへつなげられる環境を実現しています。

プラットフォーム対応の拡大：ソーシャルコマースからクロスボーダーまで

消費者の購買行動が多様化する中、当社はデータ提供の領域を継続的に拡大しています。国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の市場動向データ（※）の提供に加え、急速に成長するソーシャルコマース「TikTok Shop」のデータ分析にも対応いたしました。これにより、モールとSNSの両軸から消費者の購買構造を多角的に可視化し、企業の販促・商品企画を支援しています。さらに、東南アジア（インドネシア・タイ・シンガポール・ベトナム・フィリピン・マレーシアの6カ国）のEC市場データ提供などクロスボーダービジネス支援も強化しており、国内外を問わずEC事業者の新たな販路開拓に伴走しています。

代表メッセージ（株式会社Nint 代表取締役 吉野順子）

「このたび、当社サービスの導入企業数が2,300社を超えましたことを、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いで受け止めております。変化の激しい市場環境の中で、私たちのデータ活用支援に期待を寄せてくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。近年、AI技術の進化や新たなECプラットフォームの台頭など、ECビジネスを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。当社は今後も『データで世界を自由にする』というミッションのもと、確かな市場データとAI技術、そして人の知見を融合させ、お客様のEC事業の成長に一層貢献してまいります。」

株式会社Nint 会社概要

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供 / EC支援ソリューションの提供

株式会社Nintについて

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,300社のサービス導入実績があります。

「Nint」コーポレートサイトURL：https://www.nint.jp/corp/

「Nint ECommerce」サービスサイトURL：https://www.nint.jp/ec/

「EC Talent」 URL：https://app.ectalent.jp/