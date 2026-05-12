株式会社PLAY、日本最大級のTypeScriptの技術カンファレンス「TSKaigi 2026」にシルバースポンサーとして協賛

株式会社PLAY

株式会社PLAY（東京都渋谷区、代表取締役社長 黒田和道、以下：PLAY）は、一般社団法人TSKaigi Associationが2026年5月22日（金）、23日（土）に開催する日本最大級のTypeScriptをテーマとした技術カンファレンス「TSKaigi 2026」に、シルバースポンサーとして協賛いたします。

■ 協賛の背景

プログラミング言語TypeScriptは近年、フロントエンドからバックエンドまで適用範囲が広がっています。PLAYにおいても複数のプロダクト、サービスの全域でTypeScriptを採用し、安全な開発を通じて大規模システムの品質を支えています。そんなTypeScriptのコミュニティ拡大や知見共有の場を盛り上げたいという思いから今回の協賛に至りました。

【「TSKaigi 2026」について】（ https://2026.tskaigi.org/(https://2026.tskaigi.org/) ）

「学び、繋がり、“型”を破ろう」をミッションに掲げ、TypeScriptに関するあらゆるテーマを扱う国内最大級のカンファレンスです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48688/table/180_1_fea3c99a7b54b30dc053b941e68fca00.jpg?v=202605130551 ]■ 登壇情報

TSKaigiで募集されたトークプロポーザルに、PLAYの市川によるセッションが採択され、登壇が決定いたしました。10分セッションにて既存のJavaScript資産をAIエージェントを活用して安全にTypeScriptへ移行する方法について紹介します。ぜひご聴講ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48688/table/180_2_3b6c45e7692596e9de3f35ca44ef6a8b.jpg?v=202605130551 ]株式会社PLAY 技術基盤部 技術推進グループ テックリード 市川 賢

2020年、株式会社PLAYにエンジニアとして入社。

動画配信プラットフォーム「STREAKS」の視聴分析基盤や、動画CMS「GALLERY」の開発リードを歴任。2022年からは、映像制作・配信を包括的に支援する「PLAY CLOUD」における複数プロダクトのマネージャーに就任し、開発とマネジメントの両面から事業を牽引。2025年よりテックリードとして、プロダクト横断での技術課題の解決やアーキテクチャ刷新、オブザーバビリティの向上に従事。大規模な動画配信を支えるための、持続可能なシステム構築に注力している。

LLM時代のリファクタリング戦略：AIエージェントによる段階的・安全なTS移行方法

「既存の巨大なJavaScriptプロジェクトをTypeScriptへ移行する」--これは多くの開発者が直面する課題です。しかし、LLMと自律型AIエージェントの登場により、この課題のハードルは下がりつつあります。本セッションでは、Reactで構築された大規模なフロントエンドプロジェクトを、AIエージェントを活用して「段階的」かつ「安全」にTypeScript化した実録とその知見を共有します。

単に型を当てるだけでなく、OpenAPIから生成されたクライアントSDKとAIエージェントをいかに連携させ、コンポーネントやロジックに「意味のある型」を浸透させたのか。

その具体的なプロセスを紹介します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010 年3 月16 日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社PLAY 広報

E-mail ：pr@play.jp