【CONVERSE】ワンスターが誕生した1974年当時のオリジナルカラー「パープル」を展開。拘りのディテールを凝縮した日本製モデル「ONE STAR J VTG」を発売。

コンバースジャパン株式会社

コンバース（CONVERSE）のアーカイブを現代に再構築する限定ライン「TimeLine（タイムライン）」より、「ONE STAR J VTG（ワンスター J VTG）」のカラーアレンジモデルが登場いたします。

2026年5月22日より取り扱い各店舗にて順次展開いたします。なお、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPでは、5月12日（火）11:00より先行抽選販売の受付を開始いたします。受付期間は5月21日（木）9:00までとなり、当選者には発売日当日の朝にメールにて通知いたします。

抽選詳細は下記商品ページにてご確認ください。

https://converse.co.jp/products/33702970

ONE STAR J VTG(https://converse.co.jp/products/33702970)

1974年のワンスター誕生当時のオリジナルカラーのうち、これまでTimeLineで展開されていなかったパープルを採用した一足。当時のワンスターを基にラスト設計を行い、アッパーのパターンや星のサイズ、ヒールラベルなどのディテールを踏襲し再現しています。アッパー素材には、肌触りが良く柔らかな風合いの国産スエードを使用。履き込むほどに足に馴染み、スエード特有の経年変化を楽しみながら長く愛用いただける一足に仕上げました。 TimeLine独自のタグが付属するほか、オリジナルカートンに収められた限定ラインならではのスペシャルなパッケージでお届けします。

商品名：ONE STAR J VTG（ワンスター J VTG）

価格：33,000円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：パープル

素材：アッパー・スエード アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月22日

■TimeLine（タイムライン）とは

2014 FALL&WINTERにスタートした「TimeLine」。

豊かなアーカイブを起点に、歴史を塗りかえる新たなマスターピースをスニーカーマーケットのタイムラインに展開。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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