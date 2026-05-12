【生成AI時代に保険会社は何を優先すべきか】保険会社における持続的成長に向けた次世代戦略の要諦 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年6月3日（水）13:30～16:30に、アクセンチュア株式会社 マネージングディレクター 三橋 和利 氏、プリンシパルディレクター 寺島 尚秀 氏、マネージャー 神森 啓護 氏を講師に迎え「保険会社における持続的成長に向けた次世代戦略の要諦 ～グローバル×現場実装の知見・課題から読み解く変革への勝ち筋～」を開催いたします。

本セミナーは、規制強化、収益性の低下、そしてAIの急速な進展。複雑化する環境下で、保険会社が直面する「取り組むべきテーマは見えているが、どこから着手すべきか」という課題に対し、アクセンチュアが国内外で培った実案件の知見をもとに、現場変革につなげるための具体的な要諦を解説します。

▼本セミナーで得られること

セミナー詳細を見る！ :https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6825?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260603es

・今後3～5年を見据え、経営として優先すべきアジェンダを整理し、着手順を判断できる

・海外事例を踏まえ、先進事例を実装する際に直面する論点と、失敗を回避するための要諦を理解できる

・AI・データ活用を机上の構想で終わらせず、現場変革につなげる現実的な打ち手を把握できる

・規制対応・ガバナンス強化と変革を両立させるための経営判断のポイントを掴める

▼セミナープログラム

１．はじめに：なぜ今、「次の一手」がこれまで以上に難しくなっているのか

２．保険会社が直面する構造的課題と経営判断の分岐点

（１）高度化する顧客期待と従来モデルの限界

（２）規制対応・ガバナンス強化と変革の両立

（３）AIの普及・進展と活用・価値化の壁

３．先進事例に学ぶ成功・失敗の分かれ目

（１）顧客体験の再構築のカギ

（２）グローバル経営管理/リスク管理の実装論点

（３）AI活用による業務変革の肝

４．次の一手をどう描くか

（１）今、優先すべきアジェンダは何か

（２）日本企業における難所と突破の要諦

５．質疑応答

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※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp