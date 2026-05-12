BIJOUPIKO（ビジュピコ）が5月15日（金）から始まる資産運用EXPO【夏】に出展！希少なピンクダイヤモンドや喜平ジュエリーに加え、18金製おりんを初展示

株式会社ビジュピコ

国内最大級のジュエリー・ブライダルジュエリーのセレクトショップを50店舗以上展開するBIJOUPIKO（読み：ビジュピコ）グループ 株式会社ビジュピコ（徳島県板野郡、代表取締役：石部高史）は、投資商品や現物資産など、お金に関する日本最大級の展示会「資産運用EXPO【夏】」に2026年5月15日（金）より3日間出展いたします。

残り僅かなピンクダイヤモンド

産出されるダイヤモンドの多くがカラーレス（ホワイト）である中、鮮やかな彩度や濃いカラーを持つピンクダイヤモンドは、世界でも限られた鉱山でのみ産出される希少な存在です。

特に、世界で流通するピンクダイヤモンドの95%を占めていたオーストラリアにあるアーガイル鉱山が2020年に閉山したことにより、新規供給が大幅に減少傾向にあります。

こうした大幅な減少とインフレを背景に、アーガイル産ピンクダイヤモンドは富裕層を中心に希少価値の高い資産として着目されているのです。

当社ブースでは、アーガイル産ピンクダイヤモンドを中心に資産保全の観点から活用方法についてご提案いたします。

個別相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

▼ビジュピコのダイヤモンドの特徴についてはこちら

https://bijoupiko.com/about/diamond/

▼アーガイル産ピンクダイヤモンドの詳細はこちら

https://bijoupiko.com/diamond/pinkdiamond/



▼ビジュピコの実物資産についてはこちら

https://pinkdiamond.bijoupiko.com/

金の価格上昇により注目が集まる 喜平ジュエリー

近年のインフレにより安全資産として金の需要が高まる中、資産価値を保ちやすい喜平ジュエリーに注目が集まっています。

喜平チェーンは純度の高い地金で作られたシンプルな構造ながら、重厚感と高級感を併せ持つデザインが特徴です。

本展示では前回に引き続き、定番のプラチナやイエローゴールドに加え、ピンクゴールドなど多彩なラインナップをご用意いたしました。

実際にお手に取りながら、素材ごとの質感や輝きの違いをご体感いただけます。

▼ビジュピコの喜平ジュエリーについてはこちら

https://kihei.bijoupiko.com/

伝統工芸士が生み出す 18金製おりん

今回の出展では、伝統工芸士・上川宗照氏作による18金製のおりんを初展示いたします。

上川宗照氏は、ものづくりの街として知られる台東区に生まれました。

台東区は、江戸時代より寺社仏閣が多く、仏具や銀器の職人が集う地域として発展してきた歴史があります。

そうした系譜を受け継ぐおりんの音色と存在感を、ぜひ会場にてお確かめください。

2寸から4寸までの全5種をご用意し、金ならではの重厚感と澄み渡る音色をお楽しみいただけます。

ジュエリーとは異なる分野から、普遍的な価値と美しさを兼ね備えた一品としてご紹介いたします。

伝統工芸士/銀師 上川宗照

銀師（しろがねし）。1945年生まれ。

父である初代上川宗照に師事。1977年に2代目を継承。

半世紀以上にわたる卓越した功績により、卓越技能章や東久邇宮文化褒賞、黄綬褒章など数々の章を受章。

江戸から東京へ脈々と受け継がれてきた技巧を基に、時代にあったお客様のご要望に応じる銀師としてその技を伝えるべく日々精励を重ねている。

出展社情報

第5回 資産運用EXPO【夏】

日程：2026年5月15日（金）～ 17日（日）

時間：10：00～18：00（最終日のみ17：00終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟ホール

出展ブース：5-36

ビジュピコについて

世界の名門ウォッチ・ハイジュエリーブランドからトレンドのアイテムまでを一堂にセレクトしたジュエリー＆ウォッチセレクトショップ。

日本唯一の宝飾問屋街”御徒町”から、高品質なジュエリーと適正価格のダイヤモンドをお届けします。

国内有数の在庫を確保した資産性の高いアーガイル産ピンクダイヤモンドのお取り扱い、金・プラチナ地金の売買、貴金属ジュエリーの売買など、ビジュピコでは資産運用のご案内も行っており、将来への不安が高まる時代に、賢く資産を守る方法をご提案させていただきます。

北海道から沖縄まで展開する国内最大級のブライダルリングセレクトショップも運営しております。

BIJOUPIKO GROUP COMPANY

株式会社 ビジュピコ / Bell tree株式会社



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