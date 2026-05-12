「好き」を語る勉強会!?︎ 新福利厚生「推し活手当」を導入!!︎ 医療法人Eteranabloom さくら通り整形外科クリニック

医療法人Eternabloom さくら通り整形外科クリニック

福井県福井市の医療法人Eternabloom さくら通り整形外科クリニック（院長：宇賀治 修平）(https://fukui-seikeigeka.com/)は、医療スタッフの新たな福利厚生として「推し活手当」（サイト名称：推し活補助金制度）(https://fukui-seikeigeka.com/recruit/%e6%8e%a8%e3%81%97%e6%b4%bb%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/)を導入しました。本制度は年1回、ライブ・スポーツ観戦・温泉・旅行など、スタッフが「自分の心が動くもの」にかかる費用を上限15,000円（交通費5,000円・宿泊費10,000円）まで補助するもので、推し活後に院内勉強会で内容を発表することを条件とする、知識共有を組み込んだユニークな仕組みが特徴です。

■ 制度の3つの特徴

1. 「推し」の対象が広い

アイドル・アーティストにとどまらず、スポーツ観戦、温泉、旅行・おでかけまで、自分の心が動くもの全般を対象に。「推し活」という言葉に親しみのない世代・趣味の方も、無理なく利用できます。

2. 費用補助は "年1回" のスペシャル枠

日常的な娯楽費の補助ではなく、年に1度の "特別な体験" を後押しする設計。交通費5,000円・宿泊費10,000円を上限に、本人にとって意味のある推し活を支援します。

3. 勉強会での発表が条件 ― 個人の体験を職場の知に―

補助を受けたスタッフは、後日院内勉強会で内容を発表します。「なぜそれが好きなのか」「行ってみて感じたこと」「仕事や人生に活かせそうなこと」「他のスタッフにすすめたいポイント」など、自由な切り口で共有してもらいます。

■ 制度の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172485/table/5_1_221f614287c4cc6412efdde6d54d849d.jpg?v=202605130451 ]

■ 制度に込めた想い：「誰かを応援する」を職場文化に

本制度の根底にあるのは、「誰かを応援すること」を職場の大切な文化にしたいという想いです。

何かを好きになり、応援するという経験は、自然と相手を理解しようとする気持ちを育みます。それは、ファンとアーティストの関係だけでなく、職場の同僚同士の関係にも通じる感覚です。

お互いを理解し、応援し合える関係性は、協力しやすく、働きやすい職場づくりの土台になります。スタッフ同士が "何を大切にしているか" を勉強会で共有することで、業務上のコミュニケーションだけでは見えない一面を知り合うきっかけを意図的に生み出すのが、この制度の狙いです。

■ 院長コメント（宇賀治 修平）

「医療は人と向き合う仕事です。だからこそ、働く人自身が満たされていることが大切だと考えています。スタッフがライブや遠征、温泉旅行で得た体験は、その人らしさを形づくる大切な時間です。

勉強会での発表を条件にしているのは、難しい報告を求めるためではありません。『なぜ自分はこれが好きなのか』を言葉にすると、自分の価値観に気づき、それが日々の仕事や人生にも返ってくると考えているからです。お互いの "好き" を語り合える場が、職場の心理的な距離を縮め、長く前向きに働ける土壌になると信じています。」

■ 試験運用時のスタッフの声

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172485/table/5_2_a9cb6531118303a73d209e174634b434.jpg?v=202605130451 ]

■ 採用活動への展開

本制度は、新規の福利厚生として採用時にも積極的にご案内しています。「推し活手当」の詳細を紹介する専用ランディングページを公開中で、求職者からの問い合わせや見学申し込みも増加しています。

また、推し活の有無は採用要件ではありません。「好きなことを大切にする生き方」を肯定する職場文化そのものを、採用メッセージとして発信しています。

・ 推し活手当 紹介LP：

https://fukui-seikeigeka.com/recruit/%e6%8e%a8%e3%81%97%e6%b4%bb%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/

・ 採用サイト：

https://fukui-seikeigeka.com/recruit/(https://oshikatsu-a8qrd5dz.manus.space)

■ クリニック概要

医療法人Eternabloom

さくら通り整形外科クリニック

所在地：福井県福井市日之出4丁目11-17

代表者：宇賀治 修平

診療科：整形外科・リハビリテーション科

設立：2023年5月

Tel：0776-58-7138

Mail：fukuiseikeigeka51@gmail.com

公式サイト：https://fukui-seikeigeka.com

採用サイトhttps://fukui-seikeigeka.com/recruit/

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakura_doori51/

公式X：https://x.com/uganda67ge

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fukui-seikeigeka

足首の捻挫治療の教科書：https://joint-nenza.jp/

ひざの痛み治療の教科書：https://joint-reborn.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

さくら通り整形外科クリニック 採用担当

メール：fukuiseikeigeka51@gmail.com

※ 取材・撮影のご依頼、院長へのインタビュー、勉強会の見学、スタッフへの取材も歓迎いたします。