剛腕首相ネタニヤフが図ったアラブとイランの弱体化で中東に訪れる新時代を読み解く『中東新秩序の勝者』ニューズウィーク日本版5/19号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/5/19号（5/12発売）

【編集長から】

先日、中東研究者の池内恵・東大教授とニューズウィークのYouTubeチャンネルで対談した時、池内教授は米イラン戦争で生まれた中東の新状況について、「無力さを示した湾岸諸国の地位が相対的に下がり、生き残ったイランが相対的に上がる」と分析しました。トランプ大統領を2月以降の攻撃に巻き込み、この状況を生んだ張本人がイスラエルのネタニヤフ首相です。パレスチナ和平を否定し続け、第３次中東戦争でアラブ諸国に完勝して以降、主敵となったイランの殲滅を目指してきたネタニヤフの戦略の集大成が今回の戦争ですが、池内教授の指摘通りイランが「焼け太り」で生き残るなら、この2カ月半の戦いは皮肉な結果に終わります。ネタニヤフにとって「そうならないための戦い」にすることが戦略の主眼となるはずで、ここが今後の中東情勢を読み解くキーポイントになるでしょう。5月12日発売号の特集「中東新秩序の勝者」では、ネタニヤフが若い頃から思い描いてきた長期戦略と、中東新秩序の最後の「勝者」が誰になるのかを詳しく分析しました。（長岡）

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【Special Report】 中東新秩序の勝者

イスラエルの剛腕首相ネタニヤフが図った

アラブとイランの弱体化で中東に訪れる新時代

指導者｜中東新秩序を作ったネタニヤフの肖像

地政学｜米欧主導の世界はこの石油危機で解体される

ニューズウィーク日本版 2026/5/19号 特集

北朝鮮に女性独裁者が誕生？

東アジア｜男子による世襲が当然と思われた国で女性後継者が必然な理由

アメリカは中国にAIで負ける

テクノロジー｜官民一体のAI戦略に自由放任志向では太刀打ちできない？

【Periscope】

CHINA｜軍幹部を大量粛清する習近平の落とし穴

UN｜国連事務総長ポストは世界一不人気？

UNITED STATES｜トランプの反DEI政策は医療現場にマイナスか

UNITED STATES｜市民ランナーを見下すナイキ広告が炎上

【Commentary】

外交｜トランプの縁故外交が支払うコスト──ブラマ・チェラニ

視点｜迷惑な外国人観光客を減らす方法──ジェヨブ・S・クァック

米政治｜共和党のゲリマンダー大作戦──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

「寝そべり現象」は反中勢力の陰謀？──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

中東情勢が導くペトロダラー終焉──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

シングル親の母に弟の世話を迫られて

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

詐欺映画『スティング』に騙された爽快感──森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

コナンファン「増殖中」の謎を解く──数土直志

【World Affairs】

貿易｜トランプ関税戦争は第2幕へ

追悼｜報道と世界を変えたCNNの風雲児逝く

【Features】

ルポ｜戦地ボランティアが見た現実

【Life/Style】

Movies｜「壊し屋」総合格闘家の転落と再生

Fashion｜MAGA派帽子がなぜかトレンドに

Health｜オゼンピックにこれだけの良い副作用

Technology｜スキー場の巨大ドームは「雪農場」

Pets｜中・大型犬の老化を遅らせる新薬が

Actor｜実力派俳優がキャリアの到達点に挑む

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/5/19号『中東新秩序の勝者』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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