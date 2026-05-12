【株式会社ゴーガ】江崎グリコ株式会社様と「次世代の顧客接点」を語る共同セミナーを開催！『コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2026 in 大阪』に出展

株式会社ゴーガ

Google Cloud プレミアパートナーの株式会社ゴーガ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今関雄人、以下ゴーガ）は、2026年5月27日(水)～28日(木)にマイドームおおさかで開催される

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2026 in 大阪に出展いたします。

本展示では、コールセンター業務効率化を実現する販売店舗検索システム「GOGA Store Locator」の導入事例を紹介します。

また、特別プログラムとして同プロダクトをご導入いただいている江崎グリコ株式会社と対談形式のセミナーを実施いたします。

お申込みは先着となっておりますので、ぜひお早めにご予約ください。

■ セミナーの見どころ：消費者の購買行動が多様化する中、コールセンターには「どこで買えるのか」という問い合わせへの迅速な回答だけでなく、デジタルを活用した能動的な営業変革が求められています。

本セミナーでは、適正糖質ブランド「SUNAO」のマーケティングを牽引する江崎グリコ株式会社 廣瀬様を招き、地図データを活用した「次世代の応対DX」について対談形式で深掘りします。

■セミナー概要

日時：5月27日（水）13:45～14:30

会場：F会場

タイトル：江崎グリコ株式会社と考える、顧客接点の新戦略！

地図の活用で購買を促す、次世代の応対DXと営業変革

・登壇者プロフィール 廣瀬 裕貴 氏

江崎グリコ株式会社にて、適正糖質をコンセプトとしたブランド「SUNAO」のマーケティングを担当。

商品企画の立案から、広告、販促コミュニケーションの戦略策定まで幅広く従事。

お申し込み：https://crm.callcenter-japan.com/form/imj-event/cco2026/seminar/#F-05

（※別途来場登録が必要になります）

■ 展示ブースの見どころ：日用品、食品、アパレルメーカーなどでの幅広い導入実績を基に、貴社の課題に合わせた最適なデジタル化推進や業務改善のヒントを実際の画面を交えてご案内いたします。

皆さまの企業の業務改善に役立つヒントをお持ち帰りいただければ幸いです。

■出展概要

ブース展示・セミナー

小間番号：2F-18 （2階）

来場登録：以下URLよりお申込みください。（入場料無料）

https://crm.callcenter-japan.com/form/imj-event/cco2026/

■開催概要

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2026 in 大阪

公式サイト：https://www.callcenter-japan.com/osaka/

日時：2026年5月27日（水）・28日（木）10:00～17:00

会場：マイドームおおさか2F・3F

（〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2－5）

アクセス：https://www.mydome.jp/organizer/access/

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社ゴーガ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 清水ビル10F

https://www.goga.co.jp/contact.html