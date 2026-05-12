『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』桜島麻衣の“四季の装い”を描く～シーズンメモリーズ～が「くじQ」に登場

株式会社アニメイトホールディングス

クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）は、新くじサービス「くじQ」にて、アニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』～シーズンメモリーズ～の発売を決定しました。

本企画では、ヒロイン・桜島麻衣の“お仕事中の姿”にフォーカスし、

“シーズンメモリーズ”をテーマに、季節の移ろいとともに描かれる描き下ろしビジュアルを使用した展開となります。

女優として活躍する桜島麻衣の魅力を、四季のファッションとともに楽しめる描き下ろし企画です。

■賞品ラインナップ

［A～D賞］超特大ファブリックポスター（全4種）

［E～H賞］BIGアクリルスタンド（全4種）

［I～L賞］アクリルキーホルダー（全4種）

［M～P賞］ミニ色紙コレクション（全4種）

［Q賞］缶バッジコレクション（ブラインド仕様・全8種）

［ラスト賞］B2タペストリー（全1種）

※BOX内最後の一枚をお買い上げの方にプレゼント

※各賞品画像は監修中のため、実際の商品とは異なる場合があります。

※特典物配布等を行う場合は別途告知させていただきます。

描き下ろしイラストを使用した本企画ならではのラインナップをお楽しみください。

■「くじQ」とは

「くじQ」は、店頭およびオンラインの両方で購入可能なハイブリッド型のくじサービスです。

ユーザーの利用シーンに応じて、店舗・オンラインそれぞれでお楽しみいただけます。

■開催概要

サービス名：くじQ

タイトル：『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』～シーズンメモリーズ～

販売形態：店頭販売＋オンライン販売

販売価格：1回880円（税込）

販売期間：

【店舗】2026年6月12日(金)より販売開始予定

【オンライン】2026年6月15日（月）より販売開始予定

※店舗販売は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

取扱店舗および詳細は「くじQ 公式WEBページ」および「QCくじ情報X」をご確認ください。

「くじQ 公式WEBページ」URL：https://kuji.qcinc.co.jp/

「QCくじ情報X」URL：https://x.com/QC_inc_kuji

■権利表記

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

■会社概要

- 会社名：クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）- 事業内容：キャラクターライセンス商品の企画・製造・販売、くじ商品の企画・運営