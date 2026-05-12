【建設業界の採用難を打破】建設業特化型RPO（採用代行）サービス「ゴリラ採用」を本格リリース。現場の即戦力確保をプロが徹底伴走。

株式会社サンカク社長の代わりに泥臭く、力強く採用実務を完遂する。建設業界専門・採用運用代行「ゴリラ採用」

株式会社サンカクは、慢性的な人手不足と「2024年問題」に直面する建設業界に向けて、建設業特化型のRPO（採用代行）サービス『ゴリラ採用(https://gorilla-saiyo.jp/)』の本格提供を開始いたします。

本サービスは、単なる求人広告の運用代行にとどまりません。求める人物像の策定から、母集団形成、応募者対応、面接調整に至るまで、採用のプロがワンストップで代行いたします。

現場の負担を劇的に軽減しながら「本当に欲しい人材」の獲得を実現します。

1. 提供の背景：「現場は忙しい、しかし人は足りない」という建設業のジレンマ

現在、建設業界では高齢化によるベテラン職人の引退と、若手人材の不足が深刻化しています。「目の前に仕事はあるのに、現場を回せる人がいない」という切実な悩みを抱える中小の建設会社様・協力業者様は後を絶ちません。

しかし、多くの中小建設企業様では「専任の採用担当者」を配置する余裕がないのが実情です。

現場も見ながら代表や役員の方々が、通常業務の合間を縫って身を削りながら採用活動を行っています。

「求人を出しても応募が来ない」

「面接のドタキャンが相次ぎ、現場の時間が無駄になる」

こうした業界特有の疲弊の声を数多く受け、私たちは建設業特化の採用ノウハウをもって現場を直接支援する『ゴリラ採用』の開発に至りました。

2. 「ゴリラ採用」が提供する3つの強力なソリューション

１. AI時代にあえて「泥臭く」。人にしかできない圧倒的な行動量で採用を勝ち取る

昨今、AIによる採用の効率化が謳われていますが、『ゴリラ採用』はあえて「泥臭く手を動かすこと」を何よりも重んじています。

最新ツールの活用は当然の前提とした上で、求職者の心を動かす大量の求人票の手づくりや、相手と繋がるまで根気強く続ける電話連絡など、「人にしかできないアナログな作業」を決して惜しみません。

机上の小難しい採用戦略を語るのではなく、現場の皆様に代わって私たちが汗をかき、泥臭く実直に行動し続けることで、本当に必要な人材を獲得します。

２. 面倒な応募者対応・面接調整を「丸投げ」

応募からの初期対応スピードは、採用成功を左右する最大の要です。

応募者への迅速な連絡、面談、面接日時の調整など、手間と時間のかかるノンコア業務を「ゴリラ採用」がすべて巻き取ります。貴社には「採用を決定いただくだけ」という環境をご提供します。

３. 建設業の専門用語・現場感を熟知したプロによる「求職者対応」

一般的な採用代行サービスでは理解が難しい、施工管理や各職人の専門スキル、そして現場のリアルな空気感。これらを熟知した担当者が、求職者と直接コミュニケーションを図ります。

求職者と同じ目線・同じ言語で貴社の魅力を語ることで、候補者の志望度を強力に引き上げます。

また、現場のリアルを事前に正しく伝えることで、入社後のミスマッチや早期離職を未然に防ぎます。

3. 今後の展開とメッセージ

詳細を見る :https://gorilla-saiyo.jp/

『ゴリラ採用』は、単に人を集めるだけのサービスではありません。

貴社の採用活動を牽引する頼もしいパートナーでありたいと考えています。

建設業界を支える企業様が、採用という悩みから解放され、

本来の事業成長や現場の指揮に全力を注げる環境を創り出すこと。それが私たちの使命です。

今後はさらに多くの企業様の声を反映し、建設業における採用のニュースタンダードを目指してまいります。

会社概要

企業名: 株式会社サンカク(https://sankaku-tech.com/)

サービス名: ゴリラ採用(https://gorilla-saiyo.jp/)

代表者: 星野 哲弥

所在地: 〒163-0590

東京都新宿区西新宿1-26-2

新宿野村ビル32階

連絡先: contact@sankaku-tech.com