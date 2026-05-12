小学生以下の来場者に限定ユニフォームTシャツをプレゼント！5月31日(日)フウガドールすみだ戦で先着500名に配布！

一般社団法人立川アスレティックFC

立川市を拠点にFリーグ ディビジョン1に所属するフットサルクラブ「立川アスレティックFC」（本拠地：東京都立川市、代表理事：皆本晃）は、2026年5月31日（日）にアリーナ立川立飛で開催される「メットライフ生命Fリーグ 2026-27 ディビジョン1 第1節 フウガドールすみだ戦」にて、小学生以下の来場者先着450名を対象に、クラブオリジナルの限定ユニフォームTシャツをプレゼントすることをお知らせします。

・当イベントを企画した経緯

立川アスレティックFCは、「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」を理念に掲げ、地域の子どもたちがスポーツを通じて夢や憧れを抱ける機会を創出することを目指して活動しています。

これまでにも立川市内の小学校や地域の少年サッカーチームへの訪問、地域イベントへの参加など、地元に根ざした取り組みを積極的に行ってまいりました。

昨年も同様のユニフォームプレゼント企画を実施し、街中でそのシャツを着て通学する子どもたちの姿を見かけることが多くなり、地域にクラブが浸透し始めていることを実感しています。

そうした成果をさらに広げ、より多くの子どもたちにクラブを知ってもらい、愛着を持ってもらえるよう、本年も本企画を実施することとなりました。

・当企画の目的

本企画では、試合に来場した子どもたちへ限定ユニフォームTシャツをプレゼントすることで、立川アスレティックFCに対する関心を高めることを目的としています。

ユニフォームを身にまとい、チームとの一体感を感じてもらうことで、クラブへの憧れや地元スポーツチームを応援する楽しさを体験してもらいたいと考えています。

この活動を通して、将来的には立川や多摩地域からFリーガーを目指す子どもたちが増え、地元の誇りとなるような存在を育む土壌づくりを目指しています。

・限定ユニフォームTシャツ 協賛パートナー各社

株式会社立飛ホールディングス

株式会社壽屋

株式会社テイルウィンドシステム

東京ビジョンクリエイト株式会社

株式会社宮光園

株式会社ランドスケープ

株式会社武鵬

小泉機器ホールディングス株式会社

株式会社NISHI SATO

光栄電設工業株式会社

日本綜合警備株式会社

株式会社NORINAX

リノベる株式会社

【試合実施概要】

メットライフ生命Fリーグ 2026-27 ディビジョン1 第1節 vsフウガドールすみだ

日時：5月31日（日）13:30開場、15:30試合開始

会場：アリーナ立川立飛（〒190-0015 東京都立川市泉町500－４）

配布対象：小学生以下の来場者 先着500名

配布物：クラブ限定ユニフォームTシャツ（サイズ:150）



一般社団法人 立川アスレティックFC 概要

法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC

代表理事：皆本 晃

所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-１立飛ビル7号館305

URL：https://tachikawa-athletic.jp/