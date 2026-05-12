「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉２０２６」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉２０２６」を６月９日（火）から数量限定新発売します。

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈原酒樽熟成〉」シリーズは、サントリーのモルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させることで実現した熟成香と余韻が特長です。今回は、昨年に引き続き「同〈白州原酒樽熟成〉」を一部ＥＣチャネルなどで限定発売します。

●中味・パッケージについて

中味は、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」の特長である“多重奏で、濃密。”な味わいを実現する「ダイヤモンド麦芽使用」「トリプルデコクション製法※」「銅炊き仕込」はそのままに、サントリー白州蒸溜所のモルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させることにより、“爽やかな熟成香と爽快な余韻”を実現しました。今年は特に、醸造条件の調整により、口の中に広がる甘味と、熟成香の余韻が楽しめる中味に仕上げています。

パッケージは、深緑色を基調とした高級感のあるラベルで品質の高さを表現するとともに、樽のイラストでつくりのこだわりを表現しました。

※仕込釜で麦芽を煮出し、濃厚で芳(こう)ばしい麦汁を抽出する「デコクション」を３回にわたり実施する製法

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉２０２６」

７１５ml ６,０００円 ８.５％

▼発売期日 ２０２６年６月９日（火）

▼販売チャネル

一部ＥＣチャネルなど（数量限定）

※詳細は公式サイトをご確認ください

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/mastersdream/genshudaru-jukusei/

▼品目 ビール

▼「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」ホームページ

http://suntory.jp/MASTERSDREAM/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上