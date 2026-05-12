「翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉」「同〈レモン＆ジンジャー〉」期間限定新発売
サントリー（株）は、「翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉」を６月１６日（火）から、「同〈レモン＆ジンジャー〉」を８月１８日（火）から、全国で期間限定新発売します。
サントリージン「翠（ＳＵＩ）」ブランドは、日本の食卓に馴染みが深い柚子・緑茶・生姜といった和素材を使用することで、２０２０年の発売以来「ジンはカクテルに使われるお酒」というイメージを一新し、食事とともに楽しめるお酒としてご支持いただいています。
なかでも「翠ジンソーダ缶」は、「翠（ＳＵＩ）」をソーダで割った「翠ジンソーダ」の爽やかで飲みやすい味わいを缶容器で実現し、多くの方に気軽にお楽しみいただいています。食事中にお酒を楽しむお客様に向けて、３月３１日（火）に新発売した「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「同〈本格濃いめ〉」は、「日常の夕食に合う味わいで今まで以上に飲みやすい」「本格的なジンの香りや味わいを楽しめる」とご好評をいただいています。
今回は、「翠（ＳＵＩ）」の新たな楽しみ方として、〈グレープフルーツ＆トニック〉〈レモン＆ジンジャー〉を限定発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。
●中味・パッケージについて
〈グレープフルーツ＆トニック〉
中味は、「翠ジンソーダ」にグレープフルーツ浸漬酒とトニックを合わせ、果実感とすっきりとした甘みで、食事にも合う味わいに仕上げました。
パッケージは、果実感のあるグレープフルーツとシズル感のあるイラストを描くことで、中味の特長を表現しました。
〈レモン＆ジンジャー〉
中味は、「翠ジンソーダ」にレモン浸漬酒とジンジャーエキスを合わせ、レモンの爽快感とピリッとした刺激で、食事にも合う味わいに仕上げました。
パッケージは、果実感のあるレモンとシズル感のあるイラストを描くことで、中味の特長を表現しました。
― 記 ―
▼商品概要
商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉
３５０ml・１７８円・５％
５００ml・２４１円・５％
同〈レモン＆ジンジャー〉
３５０ml・１７８円・５％
５００ml・２４１円・５％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日
２０２６年６月１６日（火）
「翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉」
２０２６年８月１８日（火）
「同〈レモン＆ジンジャー〉」
▼発売地域 全国（期間限定）
▼品目 リキュール
▼サントリージン「翠（ＳＵＩ）」ホームページ
http://suntory.jp/SUIGIN
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上