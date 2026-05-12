2,000万件超の社員クチコミが採用市場を変える。2期連続20%超の増収を続ける「オープンワーク」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、オープンワーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽樹、証券コード：5139）の2026年12月期 第1四半期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/5139/reports/019e1add-5ffc-7149-be84-41c1cf93e282?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cov_start&utm_content=5139

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

2007年の創業以来、社員クチコミデータを核とした転職・就職情報プラットフォーム「OpenWork」を成長させ、現在では累計2,000万件超のクチコミデータを保有するワーキングデータプラットフォームへと発展したオープンワークのリサーチ・カバレッジを開始できることを、大変嬉しく思います。

同社は主力の採用支援サービス「OpenWorkリクルーティング」が牽引し、同事業は2期連続で20%超の増収を達成。連結では2025年12月期の営業収益は前年比31.4%増の46.5億円と高い成長軌道を維持しており、2026年12月期も同22.5%増・57億円の計画を掲げています。今期の決算では、OpenWorkリクルーティングの契約社数拡大ペースと採用需要の回復トレンドとの連動性、および通期計画の達成蓋然性を、アナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、成長フェーズにある企業の価値を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/29_1_3f64490cedb2246fd7a8d8e8f7e733d9.jpg?v=202605130451 ]