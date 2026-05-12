役員の人事について
株式会社NTT ExCパートナー
株式会社NTT ExCパートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢野 信二、以下「当社」）は、以下のとおり役員人事を決定しましたので、お知らせいたします。
2026年6月12日予定
（1）新任取締役候補
越智 章 （当社 年金・健康保険部 総括・健康保険部門長）
前田 敦 （ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社 代表取締役社長）
堀井 洋幸 （当社 ＨＲソリューション事業部 人事・人材開発コンサルティング部門長）
高室 知史 （当社 ラーニングソリューション事業部 事業推進部門長）
村上 宜洋 （株式会社ＮＴＴ ＨｕｍａｎＥＸ 代表取締役）
（2）新任監査役候補
伊勢 拓央 （株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 顧問）
（3）退任予定取締役
矢野 信二 （一般社団法人ＮＴＴグループ共済会 入社予定）
緒方 暁 （ＮＴＴイノベーティブデバイス株式会社 入社予定）
土肥 大介 （株式会社 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 入社予定）
（4）退任予定監査役
荻原 健
（5）代表取締役社長予定者
梶原 全裕
※堀井洋幸氏、高室知史氏、村上宜洋氏については７月１日就任予定
（6）役員の体制
（７）本件に関する問合せ先
株式会社NTT ExCパートナー
経営企画部 経営企画担当 大竹、出口、岩佐、立石
Tel：03-5860-3360／Mail：press@nttexc.co.jp