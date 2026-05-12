役員の人事について

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株式会社NTT ExCパートナー

　株式会社NTT ExCパートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー　本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢野 信二、以下「当社」）は、以下のとおり役員人事を決定しましたので、お知らせいたします。



2026年6月12日予定



（1）新任取締役候補


越智　章 （当社　年金・健康保険部　総括・健康保険部門長）


前田　敦 （ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　代表取締役社長）


堀井　洋幸　（当社　ＨＲソリューション事業部　人事・人材開発コンサルティング部門長）


高室　知史　（当社　ラーニングソリューション事業部　事業推進部門長）


村上　宜洋　（株式会社ＮＴＴ　ＨｕｍａｎＥＸ　代表取締役）



（2）新任監査役候補


伊勢　拓央　（株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ　顧問）



（3）退任予定取締役


矢野　信二　（一般社団法人ＮＴＴグループ共済会　入社予定）


緒方　暁 （ＮＴＴイノベーティブデバイス株式会社　入社予定）


土肥　大介　（株式会社 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本　入社予定）



（4）退任予定監査役


荻原　健



（5）代表取締役社長予定者


梶原　全裕



※堀井洋幸氏、高室知史氏、村上宜洋氏については７月１日就任予定



（6）役員の体制





（７）本件に関する問合せ先


株式会社NTT ExCパートナー


経営企画部 経営企画担当　大竹、出口、岩佐、立石


Tel：03-5860-3360／Mail：press@nttexc.co.jp