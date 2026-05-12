ヒューマン・キャピタル（人的資本）分野を中心とする提供価値の高度化に向けた事業運営体制の見直し

株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTT ExCパートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢野 信二、以下「当社」）は、ヒューマン・キャピタル（人的資本）分野を中心とする提供価値の高度化に向け、これまで培ったケイパビリティ（営業、サービス・プロダクト開発、オペレーション、企画戦略等）を機能別に融合した事業運営体制へ見直すこととし、2026年7月から新たに始動いたします。

１．背景・経緯

当社はこれまでもお客様の期待にお応えするべく、ヒューマン・キャピタル分野を中心としたプロダクト・サービスの提供や、コンサルティング及びソリューション提案に取り組んできました。

一方で、AIをはじめとするテクノロジーの急速な進展により、お客様を取り巻く経営環境や課題は今後もさらに複雑化・多様化していくことが想定されます。お客様の経営環境を迅速かつ立体的に捉え、抱える真の経営課題の抽出と本質的な打ち手を導き出すためには各機能の専門性をより一層高めることが肝要であり、この度、ヒューマン・キャピタル分野における事業別組織を機能別に見直すことといたしました。



２．実施時期

2026年7月1日（水）

３．新組織図

４．今後の展望

新たな事業運営体制のもと、強みとするヒューマン・キャピタル分野の知見・ノウハウに、AIテクノロジーやデータを組み合わせた高度な価値を提供いたします。

具体的には、自律的キャリア開発支援、研修・ラーニングサービス、エンゲージメント向上など当社が保有する各種プロダクトを連携・統合（プラットフォーム化）するとともに、蓄積した包括的な従業員体験データの分析結果をもとに、コンサルティングやソリューションを持続的に提供する伴走型のビジネスモデルへと進化いたします。また、お客様の経営課題に幅広くお応えするため、福利厚生メニューの拡充などプラットフォームの価値を段階的に高めることに加え、AI-Agentをはじめとする自動化技術の活用範囲を拡大することでオペレーション業務（BPO）のDXも加速いたします。

当社は、これからもヒューマン・キャピタル・ソリューションカンパニーとして、お客様へ新しい価値を提供し続けるパートナーであり続けます。

５．本件に関する問合せ先

株式会社NTT ExCパートナー

経営企画部 経営企画担当 大竹、出口、岩佐、立石

Tel：03-5860-3360／Mail：press@nttexc.co.jp