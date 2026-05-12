鉄鋼から二次電池まで、製造ラインを支えるニッチトップ「ニレコ」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社ニレコ（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：中杉 真一、証券コード：6863）の2026年3月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/6863/reports/019e1a8b-c4ce-7ae3-97b4-1194f8ee55eb?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cov_start&utm_content=6863

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

1950年の創業以来、制御・画像処理・センシング・光学技術を軸に、鉄鋼・非鉄金属から食品・印刷・高機能フィルムまで幅広い産業の製造ラインを支えてきた株式会社ニレコのリサーチ・カバレッジを開始できることを、大変嬉しく思います。

同社は制御機器事業・検査機事業・オプティクス事業の3セグメントを展開し、近年では二次電池の電極シート検査装置など次世代蓄電池関連領域への展開にも注力しています。2026年3月期第3四半期は売上高が前年同期比1.0%増と増収基調を維持する一方、検査機事業・オプティクス事業での損益悪化が全体の収益を圧迫しており、通期での各事業の損益動向が注目されます。今期の決算では、制御機器事業の増収継続と検査機・オプティクス事業の採算性回復の進捗、および二次電池向け需要の回復タイミングを、アナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、日本の産業インフラを支える企業の価値を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/32_1_888ad1587a5f586f2a4c97cd30af4e70.jpg?v=202605130451 ]