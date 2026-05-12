【ユーミーらいふグループ】 東海大学新入生への給付型奨学金、8年で累計70名に支援

株式会社ユーミーホールディングス奨学金受給対象の学生と社員（証明書授与後の記念撮影）

ユーミーらいふグループは、東海大学湘南キャンパスの新入生を対象とした給付型奨学金制度を2019年より運営しており、2026年度で8年目を迎えました。累計支援人数は70名にのぼります。

[背景] 物価高が直撃する学生生活、そして発信へ

全国大学生活協同組合連合会「第61回学生生活実態調査」（2025年）によると、下宿生の食費は物価高を背景に増加する一方、書籍費・教養娯楽費など学習・生活関連支出を削る傾向が顕著になっています。また、日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査」では、大学生の奨学金受給率は55.0％と、2人に1人以上が経済的支援を必要としている実態が明らかになっています。

こうした状況の中、当グループは2019年より本制度を静かに継続してきましたが、2026年度を機に地域との関係性や社会的価値をあらためて発信していく体制を整え、8年間の歩みと成果を公表する運びとなりました。

住まい・奨学金・地域をつなぐ仕組み

◼︎ 制度の概要- 対象：東海大学湘南キャンパス新入生のうち、同グループ管理物件への入居者- 支給額：月額1万円×24ヶ月（総額24万円、返済不要）- 選考：毎年応募者の中から審査・決定ウェルカムパーティの様子（約100名が参加）

月1回の交流イベントでは、賃貸オーナーへの「学生目線の住まい提案」報告会や仕事体験のほか、母校の後輩が同大学への進学を検討する際の相談に奨学生自身が応じるコミュニティプログラムも実施しています。

支援を受けた学生が、次の世代を支える側へ--

この循環こそが、当グループの考える地域貢献の形です。

ウェルカムパーティーでの学生同士の交流の様

また、入学時には約100名が参加するウェルカムパーティーを開催し、新生活への不安を和らげる場としても機能しています。

「制度に込められた「改善」の歴史

社員と学生のコミュニケーションの様子

給付期間は現在24ヶ月（2年間）ですが、制度開始当初は1年間でした。

運営を続ける中で「支援期間が終わると学生同士のつながりが途切れてしまう」という課題に直面し、2年間へと延長しました。

先輩奨学生が後輩に経験や知恵を引き継ぐ「縦のつながり」を育むことで、学生が地域に根を張り、仲間とともに成長できる基盤づくりを目指しています。

制度は学生の声と現場の気づきによって、今も進化し続けています。

■ 支援を受けた学生の声

「親の負担を減らせた」（N.Kさん、１年）

「経済的にだいぶ助かり、学業に力を入れられた」（Y.Tさん、2年）

■ 担当者コメント

「私たちは、湘南の地に育てていただいたグループです。その恩返しとして、地域の未来を担う学生たちの挑戦を後押ししたい。

単なる奨学金ではなく、湘南での暮らし全体を支えることで、彼らがいつかこの街を、そして社会を支える存在になってくれることを願っています。」

※ 累計支援人数は、2019年～2024年度（各10名/1年給付）と2025年～2026年度（各5名/2年給付）の合計数です。

ユーミーらいふグループについて

「ひと・まち・くらしの未来をかえる」を掲げ、湘南エリアを中心に、賃貸管理・不動産仲介・建築・資産活用・PFI/PPP事業を展開する総合不動産グループです。地域に根ざした事業基盤を強みに、住まいからまちづくりまで一体で取り組んでいます。

所在地：神奈川県藤沢市藤沢223-2

URL：https://you-me-life.co.jp