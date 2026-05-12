石坂産業株式会社

石坂産業株式会社（本社：埼玉県三芳町、代表取締役：石坂典子）は、 2027年1月1日付で、社名を「石坂組株式会社」へ変更いたします。

当社は創業以来「ごみをごみにしない社会」を目指して、産業廃棄物のリサイクルに向け、歩みを進めて参りました。これまで多くの取引先・関係先の方々、地域の皆さまに支えていただき、お蔭様をもちまして、来年、1967年7月の創業から60周年を迎えます。

今回の社名変更は、今後の成長のステージに向けた事業内容やサービス体制の強化・拡張、企業理念の再定義を踏まえたもので、企業として、循環型社会実現に向けたなお一層の貢献、自然再興の取り組みの加速、新たな価値提供の早期実現を目指すことを目的としています。

【代表取締役 石坂典子 ご挨拶】

「石坂組」は、当社創業時の名称です。1967年の創業以来､私たちは「ごみをごみにしない社会」を掲げ資源循環に取り組んでまいりました。そして今、世界は循環型経済への転換を加速させています。

私たちは、“再び活用される時代”を実装する企業へ。その決意のもと、原点である「石坂組」へと社名を改めます。「組」という言葉には、志を同じくする者の結束と責任、そして未来を共に組み上げ、組み重ねて創る覚悟が込められています。

新たな社名のもと、資源と社会を再設計する企業として、循環を超え、人と自然、文化と文明が組み合う円環の社会へ。その実現に挑み続けます。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【変更概要】

１．新社名 石坂組株式会社（Ishizaka Gumi Inc.）

２．旧社名 石坂産業株式会社（Ishizaka Inc.）

３．変更日 2027年1月1日

４．代表者 代表取締役 石坂典子（変更なし）

５．所在地 〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1589-2（変更なし）