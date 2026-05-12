株式会社東急キッズベースキャンプがStudioを導入し、エンジニアに頼らないスピーディなWebサイト運用を実現。

Studio株式会社株式会社東急キッズベースキャンプ様

Studio株式会社(https://studio.design/ja/)（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：石井穣）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」が、株式会社東急キッズベースキャンプ(https://www.kidsbasecamp.com/)（本社：神奈川県川崎市）のサービスサイトとして導入されたことをお知らせします。

今回の導入により、コンテンツ入稿にかかる作業負担を体感で約30％削減し、日々の情報発信をスムーズに実現するとともに、外注やメンテナンス対応の負担も軽減され、社内メンバー主体でサイトを育てられる体制を確立しました。

▼導入事例記事

エンジニア不在でも運用を内製化。広報・マーケティングチームがStudioで実現したスピーディなサイト更新(https://studio.design/ja/customer-story/tokyu-kidsbasecamp)

導入企業について

詳細を見る :https://studio.design/ja/customer-story/tokyu-kidsbasecamp株式会社東急キッズベースキャンプ

株式会社東急キッズベースキャンプは、子どもたち一人ひとりの挑戦を支える“ベースキャンプ”のような存在を目指し、必要な知恵や力を提供するとともに、地域から社会を変える取り組みを通じて、子育てが楽しく、子どもを産み育てたいと思える社会の実現に取り組んでいます。

導入背景

株式会社東急キッズベースキャンプでは、『キッズベースキャンプ』のサービスサイト運用において以下のような課題を抱えていました。

- Webサイトを管轄する広報・マーケティングチーム内では軽微なサイト修正しか対応できなかった- 関係会社とのやり取りが多く、コミュニケーションコストが情報発信のスピードの足かせになっていた- デザイン性や操作性の制約から、期待するクオリティでの発信できていなかった

また、LPを制作していきたい、コラムなどのコンテンツ更新も増やしていきたいという意向があったため、もっと柔軟にサイトを動かせる仕組みの必要性が高まっていた。

導入効果

Studio導入後、以下のような効果が得られています。

制作されたWebサイト

- コンテンツ入稿にかかる作業負担を体感で約30％削減し、日々の情報発信をスムーズに実現- 外注やメンテナンス対応の負担が減り、社内メンバー主体でサイトを育てられる体制を確立

▼サービスサイト：

https://www.kidsbasecamp.com/

Studioについて

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

【会社概要】

代表者 代表取締役CEO 石井 穣

所在地 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 2016年4月19日

資本金 100百万円（資本準備金を除く）

従業員数 78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

企業サイト https://studio.inc