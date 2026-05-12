【5月12日サービス開始】アパレルブランドとアーティストの共創で、在庫に新たな価値を。アップサイクル・プラットフォーム「3REs（スリーズ）」が本格始動

ビー・キューブ株式会社

デジタルマーケティング事業を展開するビー・キューブ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：赤尾 嘉彦）は、アパレルブランドの余剰在庫とアーティストをマッチングし、アップサイクル商品として新たな価値を創造するプラットフォーム「3REs（スリーズ）」を、2026年5月12日（火）にサービス開始いたしました。

サービスサイト：https://www.3rereres.jp/

アップサイクル・プラットフォーム「3REs（スリーズ）」

「3REs（スリーズ）」とは

3REsは、「廃棄されゆく在庫を、アーティストのチカラで生まれ変わらせる」をコンセプトに、アパレルブランドとアーティストをつなぐアップサイクル・プラットフォームです。

ブランドが保有する商品に、アーティストの視点や表現を掛け合わせることで、在庫を値下げや廃棄で終わらせるのではなく、新たな価値を持つアップサイクル商品として届けることを目指しています。

ブランドは商品を自社で保管したまま登録でき、アーティストは登録された商品に対してアップサイクルの提案を行うことができます。ブランドとアーティストのマッチング後は、メッセージ機能を通じてデザイン内容をすり合わせ、3REsのオンラインサイトへの掲載申請や予約販売に向けた準備へと進みます。

今回のサービス開始により、商品登録、デザイン提案、マッチング、メッセージ機能、アップサイクル商品制作管理、売上管理などをプラットフォーム上で行えるようになり、ブランドとアーティストが共創を始められる環境が整いました。

5月12日サービス開始で利用できる主な機能

今回のサービス開始により、ブランド・アーティスト双方がプラットフォーム上で登録から提案、マッチング、メッセージ、制作管理・売上管理までを進められるようになります。

主な機能は以下の通りです。

・商品登録・閲覧機能

ブランドはアップサイクル対象となる商品を登録でき、アーティストは登録商品を確認できます。

・アップサイクル提案機能

アーティストは、登録された商品に対してデザイン案やアップサイクル内容を提案できます。

・メッセージ機能

プラットフォーム内のメッセージ機能を通じて、ブランドとアーティストがデザイン内容や制作に関するやり取りを行えます。

・マイページ機能

3REsのオンラインサイトへの掲載申請、予約販売の進捗確認、販売成立後の制作管理、売上管理などをマイページ上で行えます。

これにより、ブランドは商品を自社で保管したままアップサイクル企画を進めることができ、アーティストはブランドの商品を活用した提案・制作に取り組めるようになります。

アパレル業界が抱える「供給過多」と「ブランド価値維持」の課題

国内アパレル市場では、供給量が市場規模を上回る状況が続いており、売れ残り在庫が発生しやすい構造的な課題があります。また、1日あたり約1,300トンのアパレル商品が焼却・埋め立てられているとされています。在庫に関しては、値引き販売や廉価販売による処分につながりやすく、商品本来の価値やブランドイメージの低下を招くリスクがあります。※1

活用されないまま廃棄に至る商品は、環境負荷の観点からも課題となっています。3REsは、こうした課題を解決する選択肢のひとつとして、在庫をただ処分するのではなく、ブランド価値を守りながら新たな価値へつなげる仕組みを展開していきます。

※１出典：環境省 SUSTAINABLE FASHION（https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/）

3REsが生まれた背景

3REsは、アパレル業界における大量生産・大量廃棄の課題を背景に、売れ残った商品を値下げや廃棄で終わらせず、新たな価値へつなげる方法を模索する中で生まれました。

ブランドが大切にしてきた商品に、アーティストの視点や表現を掛け合わせることで、在庫を新たな価値を持つ商品として届け直す。3REsは、ブランドにとっては在庫活用の新たな選択肢となり、アーティストにとっては新たな表現機会や実績づくりの場となることを目指しています。

サービス名の「3REs」には、Reborn（生まれ変わる）／Reversal（逆転する）／Reassess（再評価する）という3つの意味を込めています。

アップサイクルの事例

3REsでは、ブランドの商品にアーティストの視点や表現を掛け合わせることで、新たな価値を持つアップサイクル商品へとつなげていきます。

刺繍によるアップサイクル例

展示会出展で得た手応え

2026年4月に出展した「FaW TOKYO ファッションワールド東京【春】」内「リユースビジネスEXPO」では、在庫活用とブランド価値の維持を両立できる仕組みに対して、来場したブランド担当者や関係者から好意的な反応が寄せられました。サービス内容やコンセプトに共感・賛同する声も多く、商品を値下げや廃棄で終わらせない新たな選択肢として3REsに関心を持っていただきました。

また、ブース内で実施した簡易アンケートでは、余剰在庫への対応として「値下げ販売」や「廃棄」といった従来の選択肢が多く挙げられました。こうした結果からも、アパレル業界における在庫活用の難しさと、値下げ・廃棄に代わる新たな選択肢の必要性を改めて認識しました。

今後の展望

3REsは今後、ブランドとアーティスト双方の参加拡大を進めながら、アップサイクル商品の開発・販売事例を増やしてまいります。

ローンチ後は、ブランドによる商品登録と、アーティストによるアップサイクル提案の活性化を図り、実際のマッチング事例や商品公開を順次進めていく予定です。ブランドにとっては、在庫を単なる余剰ではなく、新たな価値を生み出す資産として活用できる場に。アーティストにとっては、ブランドの商品を新たなキャンバスとして、自身の表現や活動機会を広げられる場にしていきます。

今後も、ファッション業界における在庫活用、ブランド価値の維持、実践的なサステナビリティの選択肢として、3REsの取り組みを広げてまいります。

サービス概要

サービス名：3REs（スリーズ）

ローンチ日：2026年5月12日（火）

URL： https://www.3rereres.jp/

会社概要

ビー・キューブ株式会社

代表者：代表取締役 赤尾 嘉彦 / 取締役 乙野 哲也

設立：2012年10月

所在地：東京都千代田区神田錦町2丁目5-1 第一大隆ビル5F

コーポレートサイト：https://www.be-cube.jp/

3REs｜アパレルブランドとアーティストをつなぐアップサイクル・プラットフォーム

【ブランド】登録サイト https://www.3rereres.jp/brand/about

【アーティスト】登録サイト https://www.3rereres.jp/artist/about

※本事業は「事業再構築補助金 成長分野進出枠（GX進出類型）」の採択を受けて実施しています。

本件に関するお問い合わせ先

3REs事業部：info@3rereres.jp

お問い合わせフォーム：https://www.3rereres.jp/contact/

Instagram：https://www.instagram.com/3rereres/

X：https://x.com/3rereres/