先行支援者限定で15%オフも。13のモジュールで自由な収納設計を実現する昇降デスク「AIMdesk Pro」

株式会社WILBYAIMdesk Pro

株式会社WILBY（東京・渋谷区 代表取締役：金子渉）は、この度新製品「AIMdesk Pro（エイムデスクプロ）」を発売いたします。一般販売に先駆けてギズモード・ジャパンが運営するセレクトショップ「GIZMART（ギズマート）」にて、クラウドファンディングを開始します。クラウドファンディングサイトでは、先行支援者限定で15%OFFで購入できるプランなどを用意しています。

また、今回の新製品発表を機に、今後リリース予定の全てのデスク周辺製品群を包括するブランド名を「AIMWIZ（エイムウィズ）」とし、新たなスタートを切ります。

クラファン概要

AIMdesk Proクラファンページ

・クラファン期間：2026年5月18日(月)00:00 ～ 2026年7月31日(金)23:59

・応援プラン：クラファンページにて詳細をご確認ください。

・クラファンページ：PCやゲーム機、配線まで“浮かせて収納”できる昇降デスク「AIMdesk Pro」

■業界初"脚が収納の軸になる”AIMdesk Pro4つの特徴

AIMdesk Proクラファンページ :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1204742862

【特徴1】特許取得中の「RAIL SYSTEM」で、収納を拡張できるフレーム設計

フレーム部分に専用レールを取り付けることで収納機能を拡張専用レール専用レール

脚部を軸として天板裏に配置した専用レールに、収納モジュールを好きな高さ・位置で自由に吊り下げられます。工具不要で着脱が可能。収納を後付けするのではなく、デスク構造そのものに機能を持たせることで収納機能を拡張できるという、業界初の設計思想です。

【特徴2】13種類のモジュールで、デスクを自分専用に組み上げる

コントローラー収納Nintendo Swtich2収納ヘッドホン収納ゲーミングPC収納

ヘッドフォンフック、コントローラースタンド、小物トレイ、デスクトップPCホルダーなど、13種類のモジュールを展開。自分の使い方に合わせて自由に組み換えられます。また、モジュールは順次ラインナップを拡充予定です。

【特徴3】デュアルモーター駆動の電動昇降

昇降コントローラー

昇降スピード25mm/秒のデュアルモーター駆動。障害物検知機能・メモリ4ポジション搭載で、座り作業とスタンディングをワンタッチで切り替えられます。昇降の高さは615～1265mmの間で設定可能です。

【特徴4】豊富なサイズ・カラー展開

ブラックフレームのイメージホワイトフレームのイメージ

フレームはブラック・ホワイトの2色、2サイズ（幅120cm・140cm）を用意。天板は幅120cm・140cm・160cmの3サイズかつ、ブラック・ホワイト・メープル・ウォルナットの4カラーに対応します。さまざまな部屋や、用途に合わせたカスタマイズが可能です。

■PCゲーマーにも昇降デスクの選択を。デスク開発に込めた想い

AIMchairはゲーマーを中心に認知を広げてきたブランドです。チェアに続く製品として昇降デスクを展開したいと考えたのは自然な流れでした。

しかし、PCゲーマーが昇降デスクを導入する際に直面する課題があります。それは、デスクトップPCの置き場の問題です。天板上にスペースがなければ床置きするしかなく、そうすればモニターや周辺機器へのケーブル取り回しも複雑になる。この問題が、昇降デスクへの乗り換えを妨げていると私たちは考えました。

「デスクトップPCユーザーにも、昇降デスクを使ってほしい。」

そうした想いから生まれたのが、デスク脚に取り付けてPCを吊り下げられるレールシステムです。DIY不要・工具不要で取り付けられ、レール1本あたり35kgの耐荷重を確保。さらに、ゲーム機や周辺機器の収納にも対応する13種類のモジュールを使用することで、天板を本来の作業・ゲーム空間として解放する--。そうしたコンセプトのもと開発したのがAIMdesk Proです。

■私たちが考える、昇降デスクの価値

昇降デスクは、健康のために立って仕事したい人向けのものと思われがちですが、私たちはそう考えていません。

約3年、チェアの開発と販売をしてきて確信したことがあります。自分の体に合ったチェアを選べば、ゲームや仕事での体への負担を軽減できる。しかし、それだけでは十分ではなく、デスクの高さも自分の体格に合わせられれば、さらに体は楽になる。

また、モニターや機材を入れ替えるとき、配線整理をするとき、デスクを最大まで上げれば狭い姿勢で作業する必要がなくなります。立ち作業のためだけでなく、作業効率を上げるための道具として、昇降デスクにはもっと広い使い方がある。それが本来の昇降デスクの価値だと思っています。

クラファン概要

AIMdesk ProAIMdesk Pro公式ページ :https://www.aim-store.jp/pages/aim-desk-proAIMdesk Proクラファンページ

・クラファン期間：2026年5月18日(月)00:00 ～ 2026年7月31日(金)23:59

・応援プラン：クラファンページにて詳細をご確認ください。

・クラファンページ：PCやゲーム機、配線まで“浮かせて収納”できる昇降デスク「AIMdesk Pro」

■AIMchairからAIMWIZへ。「本物を、正直に。」

AIMdesk Proクラファンページ :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1204742862AIMWIZロゴ

私たちは、ゲーミングチェアブランド「AIMchair」として出発し、これまでチェアを中心としたデスク環境製品を展開してきました。

しかし、今回のAIMdesk Pro発表を機に、チェアやデスクをはじめ、今後リリース予定のすべてのデスク周辺製品群を包括するブランド名を「AIMWIZ（エイムウィズ）」に統一します。ブランドフィロソフィは「本物を、正直に。」です。

「WIZ」には「WITH（ともに）」の意味を込めています。ユーザーの声を積極的に拾い、時には一緒に開発する。作り手と使い手の距離をなくすことが、ユーザーが本当に求めていたものを生む力になるとAIMWIZは信じています。

■AIMdesk Pro仕様

公式サイトはこちら :https://www.aim-store.jp/

・商品名 : AIMdesk Pro（エイムデスクプロ）

・昇降範囲 : 615～1265mm

・昇降スピード : 25mm / 秒

・駆動方式 : デュアルモーター

・耐荷重 : 天板 100kg / レール1本 35kg

・メモリ機能 : 4ポジション

・障害物検知 : あり

・充電ポート : USB Type-A / Type-C

・天板サイズ : 幅120cm / 140cm / 160cm × 奥行70cm × 厚さ2.5cm

・フレームカラー: ブラック / ホワイト

・天板カラー : ブラック / ホワイト / メープル / ウォルナット

・収納モジュール: 13種類（順次拡充予定）

・販売チャネル : GIZMART（GIZMODO Japan）

・先行価格 : クラウドファンディング先行支援者限定 15%OFF

・クラファン開始: 2026年5月18日（月）

■株式会社WILBYについて

【会社概要】

社名：株式会社WILBY

所在地：渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山4F

代表取締役：金子 渉

事業内容：インターネットビジネスの企画・開発・運営／プロダクトの企画・開発・販売

HP：https://wilby.co.jp/

AIM：https://www.aim-store.jp/