【日本初パートナー契約】ヘリックス・クリエイティブ、米Astra Securityと提携し、世界水準のペネトレーションテスト「Astra Pentest」の日本展開を開始

ヘリックス・クリエイティブ株式会社

ヘリックス・クリエイティブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須田英之、以下「当社」）は、米国・インドに拠点を置くサイバーセキュリティ企業 Astra IT Inc.（本社：米国デラウェア州、以下「Astra Security」）と、日本市場におけるReferral Partner契約を締結いたしました。Astra Security の日本におけるパートナー契約は、本件が初となります。

当社は本契約を起点に、Astra Security の主力サービス「Astra Pentest」の日本市場での導入支援を開始します。

▶ Astra Pentest 紹介サイト：https://helixcreative.jp/astra/

■ Astra Security について

Astra Pentest 紹介サイトキャプチャー

Astra Security は、Webアプリケーション・API・クラウド・モバイル・ネットワークを対象とした継続的ペネトレーションテスト（PTaaS：Penetration Testing as a Service）プラットフォーム「Astra Pentest」を提供するサイバーセキュリティ企業です。

CREST認定、CERT-IN認定、PCI ASVの資格を有し、Ford、NTT Global、International SOS をはじめとする世界70カ国以上、1,000社を超える企業に導入されています。15,000以上のテストケースによる自動スキャンと、OSCP・CEH等の資格を持つ専門エンジニアによる手動ペネトレーションテストを組み合わせ、誤検知ゼロを実現する包括的な脆弱性診断が特長です。

公式サイト：https://www.getastra.com

■ パートナーシップ締結の背景

Astra Pentest サービス画面1Astra Pentest サービス画面2【1】国家戦略としてのサイバーセキュリティ

近年、サプライチェーンを標的としたサイバー攻撃の急増を受け、日本政府はサイバーセキュリティを国家成長戦略の重点分野に位置づけています。2025年5月には能動的サイバー防御関連法が成立し、2026年中の施行が予定されるなど、官民を挙げたセキュリティ強化の動きが加速しています。

【2】AIによる「攻撃の加速」

2026年4月、米国Anthropic社が発表したAIモデル「Claude Mythos」は、人間のセキュリティ専門家が27年間発見できなかった脆弱性を一晩で特定し、サイバーセキュリティの常識を根底から覆しました。CrowdStrike社CTOは「脆弱性が見つかってから悪用されるまでの猶予はなくなった。以前は数カ月かかっていたことが、AIによって数分で起きる」と警鐘を鳴らしています。AIが攻撃側に活用される時代において、継続的なペネトレーションテストによる先手の防御が、かつてないほど重要になっています。

【3】「ブランドを守る」ことの本質的拡張

当社は2013年の創業以来、Web制作・コーポレートブランディングを軸に、上場企業を含む200社以上のクライアントの企業価値向上を支援してまいりました。一度のセキュリティインシデントが、長年かけて築いた企業の信頼を一瞬で毀損する時代において、「ブランドを守る」ことと「サイバーセキュリティを強化する」ことは、もはや不可分であると考えています。今後もクライアントの事業を支える立場として、サイバーセキュリティ領域でも力を尽くしてまいります。

■ 代表取締役 須田英之 コメント

「ヘリックス・クリエイティブを立ち上げてから、私たちはずっとお客様の『やりたい・つくりたい』を、とことんまでサポートすることに向き合ってきました。コーポレートブランディング、CI/VI、Web制作などの手法は変わっても、根底にあるのは『クライアントが大切にしているものを、ともに守る』という姿勢です。

AIによる攻撃の高度化や、日本政府によるサイバーセキュリティ制度整備の動きを見るにつけ、企業が守るべきものは、ブランドだけでなくシステムの安全性にも広がってきていると感じています。世界水準のプラットフォームを持つ Astra Security と組むことで、お客様により早く、より確かな選択肢をご提供できると考えました。

これまでと変わらず、お客様をとことんまでサポートする姿勢で、本領域にも取り組んでまいります」

■ 今後の展開

当社は本パートナーシップを起点に、「Astra Pentest」の日本市場での導入支援サービスを開始いたします。具体的には、英文レポートの日本語解説から、脆弱性修正の実装まで、ブランディング・Web制作で培ったノウハウを活かしたワンストップでの支援を提供してまいります。

なお、当社はリセラーではなく Referral Partner として、顧客と Astra Security を結びつける役割を担います。契約は顧客と Astra Security の間で直接締結されます。

■ Astra Pentest 紹介サイト

https://helixcreative.jp/astra/

■ ヘリックス・クリエイティブ株式会社について

住所：東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道407・408

設立日：平成25年10月17日

代表者：代表取締役 須田 英之

事業内容：コーポレートブランディング、Web制作、サイバーセキュリティ

Webページ：h(https://helixcreative.jp)ttps://helixcreative.jp(https://helixcreative.jp)