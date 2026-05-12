【千葉県市原市】JALグループ機内誌「SKYWARD」5月号で高滝地区をご紹介いただきました
市原市役所
高瀧神社
取材の様子
市原湖畔美術館
市原湖畔美術館
取材の様子
FLYDAYの人気メニュー「アジとマグロのフライ定食」
取材の様子
JALグループ機内誌「SKYWARD」の、羽田空港から近傍の魅力溢れる観光スポットをご紹介する企画「ぶらり、おさんぽ日和」で市原市の高滝地区をご紹介いただきました。
SKYWARDの入手方法
JALグループ便の国内線・国際線の機内で読めるほか（一部路線を除く）、ウェブサイト(https://ec.jal.co.jp/shop/goods/search.aspx?seq=!sdt&search=x%2csearch&keyword=SKYWARD)より購入できます。
掲載スポット高瀧神社
高瀧神社
取材の様子
高瀧神社ウェブサイト(https://takataki-jinja.jp/)
市原湖畔美術館
市原湖畔美術館
取材の様子
市原湖畔美術館ウェブサイト(https://lsm-ichihara.jp/)
アジフライ専門店FLYDAY
FLYDAYの人気メニュー「アジとマグロのフライ定食」
取材の様子
FLYDAY公式Instagram(https://www.instagram.com/flyday_ichihara)