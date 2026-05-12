季節限定「No.53 Marigold」登場。スミス・ティーメーカーが新たな季節のティー体験を展開。

東洋べバレッジ株式会社

Smith Teamaker Tasting Room（渋谷店・横浜店）では、5月26日（火）より、初夏の訪れを感じるシーズナルプログラム「Early Summer - Bloom & Sunshine」をスタートいたします。

今シーズンの主役は、季節限定ハーブティー「No.53 Marigold」。春の余韻を残しながら、やがて訪れる夏の気配をやさしく映し出すノンカフェインのブレンドです。本プログラムでは、「No.53 Marigold」を軸に、軽やかな甘さを楽しめるティーラテや、季節の移ろいを味わうティーフライトをご用意いたしました。

午後の光がやわらかく差し込むひとときに、ふと感じるレモンのような清々しい香り。「Early Summer - Bloom & Sunshine」は、そんな春と夏の間にある、静かで満ち足りた時間をティーで表現したプログラムです。初夏ならではの一杯とともに、心ほどけるひとときをお届けいたします。

SEASONAL BLEND

No.53 MARIGOLD

【5月26日（火）発売・期間限定】

初夏の光をまとった、やさしく澄んだ一杯。

芳醇なレモングラスに、スパイシーなジンジャーを重ね、マリーゴールドやエジプト産ゴールデンカモミールの柔らかな甘みを添えました。さらにステビアがほのかな甘さを引き出し、清々しさの奥に、穏やかな余韻が広がります。

ノンカフェインであるこの一杯は、夏が訪れる前の午後のひとときや夕暮れ前の静かな時間に寄り添います。何気ない初夏の日常に、ささやかな余白と豊かさをもたらすハーブティーです。

サシェ15包入りカートンでのご提供のほか、店内でのストレートティー（HOT / ICED）としてもお楽しみいただけます。

製品名：No.53 Marigold

価格：カートン [サシェ15包] 3,780円（税込）※オンラインストアでもお求めいただけます

店内 / ストレートティー（HOT / ICED）850円（税込）

SEASONAL CAFE MENU

LEMON CREAM LATTE (店舗限定)

【5月26日（火）発売・期間限定】

なめらかな甘さと爽やかさが重なる、初夏のラテ。

季節限定ハーブティー「No.53 Marigold」を使用したティーラテ。レモンを思わせる軽やかな香りに、ミルクのまろやかさが重なり、やさしくほどけるような味わいに仕上がりました。

【商品の魅力】

「No.53 Marigold」を使用したティーラテでは、爽やかなレモングラスとカモミールのやわらかな甘み、そしてジンジャーのほのかな温もりが、ミルクとともに立体的に広がります。ひと口目には、レモンクリームを思わせる香りとやさしい甘さ。飲み進めるにつれて、ハーブの清々しさと穏やかな余韻が静かに続きます。軽やかでありながら満足感のある、初夏にふさわしい一杯です。

製品名：Lemon Cream Latte (ICED)

価格：910円（税込）

SEASONAL CAFE MENU

SEASONAL TEA FLIGHT (店舗限定)

【5月26日（火）発売・期間限定】

春から初夏へ、香りでめぐる季節の移ろい。

温かみと花の香りをテーマに選んだ、ティーのセレクション。季節限定ハーブティー「No.53 Marigold」を含む3種のティーを順に飲み比べるセット。それぞれの個性を比べることで、香りや味わいの広がりをより深く体験いただけます。新たなお気に入りとの出会いもお楽しみください。

【商品の魅力】

「No.20 Jasmine Nectar」のジャスミンと果実のやわらかな香りから始まり、「No.53 Marigold」のレモンや草の爽やかさへ。そして最後は「No.23 Kandy」の澄んだ紅茶の輪郭へと続きます。

一杯ごとに移ろうのは、春の花々から初夏の光へ、そして茶葉そのものの存在感へと向かう静かな旅路。カップを重ねるごとに、季節の表情がゆるやかに変化していく体験をご堪能ください。

製品名：Seasonal Tea Flight

価格：2,200円（税込）

SEASONAL BEVERAGE

シーズナルブレンドプログラムに加え、両店舗では新たな限定ドリンクもラインナップに加わります。

JASMINE PEACH (店舗限定)

【5月26日（火）発売・期間限定】

ジャスミンの余韻に、ピーチとグアバのとろける甘さ。炭酸で仕上げたフルーティーな一杯。

ビアサーバーから注ぐ「TEAS ON TAP」シリーズに、季節限定のジューシーなメニューが登場いたします。繊細でありながら凛としたフローラルの香りが広がるグリーンティーをベースに、ピーチとグアバの明るく果実味あふれるニュアンスを重ね、芳醇で軽やかな飲み心地に仕上げました。初夏へと向かう季節にふさわしい、爽やかな一杯です。

【商品の魅力】

「TEAS ON TAP」は、クラフトビールのサーバーを使用し、炭酸ガス（CO2）または窒素（N2）を注入することで茶葉の香りを際立たせる、スミス・ティーメーカー独自のティー提供方法です。冷たい状態でもアロマをしっかりと感じられ、なめらかな新しい口当たりが生まれます。

今回は、上質なジャスミングリーンティー「No.96 Jasmine Silver Tip」を使用。ほころび始めたジャスミンの蕾と丁寧に重ねることで香りづけされた茶葉に、ピーチやグアバのジューシーな果実味を重ねました。ひと口ごとに広がる華やかな香りと、みずみずしく澄んだ後味が、これから訪れる季節の気配をやさしく運びます。

製品名：Jasmine Peach

価格：910円（税込）

「Early Summer - Bloom & Sunshine」について ブランドマネージャーより

「今シーズンの「Marigold」は、初夏の光をそのまま一杯に閉じ込めたような、明るくも穏やかなブレンドです。レモンやハーブの爽やかさにほんのりとスパイスが重なり、飲むたびに気持ちがふっとほどけていく。ティーラテでは、コールドフォームを少しずつ混ぜながら自分の一杯に仕上げていく時間そのものが、夏の入り口の小さな楽しみになると思います。

一方の「Jasmine Peach」は、まるで搾りたての果実をそのまま味わうような、濃厚でジューシーな一杯。ジャスミンの華やかさにピーチとグアバの甘みが重なり、軽やかな炭酸が喉を心地よく通り抜けていきます。どちらも、夏の陽射しの下でこそ輝く味わい。ぜひ、季節のはじまりとともにお楽しみください。」

― Smith Teamaker Japan ブランドマネージャー 近藤將太

提供情報

・ Smith Teamaker Shibuya Tasting Room（Shop & Cafe）/ 渋谷店

・ Smith Teamaker Yokohama（Shop & Cafe）/ 横浜店

・ 公式オンラインストア（smithtea.jp）

・ カフェメニュー期間：2026年5月26日（火）～ 6月29日（月）

・ 商品販売期間：2026年5月26日（火）～ 9月14日（月）※在庫なくなり次第販売終了

SMITH TEAMAKER TASTING ROOM (SHOP & CAFE)

各店舗では、専門スタッフとの対話を通じて、香りや味わいを深く知りながら、ご自身にぴったりのティーと出会っていただけます。日常の延長に、少し特別な一杯を。皆さまのひとときに寄り添うティーをご用意して、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

ぜひ、お近くの TASTING ROOM へお立ち寄りください。

店舗情報：

１. SHIBUYA

SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM（SHOP & CAFE）

東京都渋谷区渋谷2-12-2 渋谷スクランブルスクエア4F

営業時間：10:00 - 21:00 席数：35席

２. YOKOHAMA

SMITH TEAMAKER YOKOHAMA（SHOP & CAFE）

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜2F

営業時間：平日 11:00 - 20:00、土日祝日 10:00 - 20:00 席数：10席

SMITH TEAMAKER とは

＜SMITH TEAMAKER / スミス・ティーメーカー＞は、生涯をかけてアメリカのティー文化の再興に尽力したスティーブン・スミスが創業した、ポートランド発のスペシャルティ・ティーカンパニーです。世界各地の厳選した茶葉や原料を直接調達し、卓越したブレンド技法によってバランスと奥行きのある味わいを実現しています。紅茶・緑茶・ハーブティーのカテゴリーを横断しながら、ティーの可能性を常に広げ続けています。

問い合わせ先：東洋ベバレッジ株式会社 大阪府羽曳野市古市1539

press@toyobeverage.com（広報担当：巌真）

企業サイト：https://toyobeverage.com ブランドサイト：https://smithtea.jp

Instagram：https://www.instagram.com/smithtea_japan/