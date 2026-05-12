おおなんきらりエネルギー株式会社との「島根県立大学支援でんきプラン」に関する覚書署名式を実施しました【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学おおなんきらりエネルギー株式会社代表取締役 藤田浩司（左）、公立大学法人島根県立大学理事長 山下一也（右）

公立大学法人島根県立大学（本部：島根県浜田市、理事長：山下一也）は、おおなんきらりエネルギー株式会社と、同社が提供する電力供給サービス「島根県立大学支援でんきプラン」に基づく寄付に関し、覚書を取り交わすこととし、５月11日に署名式を実施しました。

１．覚書署名式の概要

日 時：令和８年５月11日（月）13:30～

場 所：島根県立大学 浜田キャンパス本部棟２階 特別応接室

出席者：おおなんきらりエネルギー株式会社 代表取締役 藤田浩司

公立大学法人島根県立大学 理事長 山下一也

２．覚書の内容

おおなんきらりエネルギー株式会社と本学が連携し、同社が提供する「島根県立大学支援でんきプラン」の売上の一部が毎年寄付され、寄付金は地域課題の解決に貢献できる人材育成など、本学の教育・研究の充実に活用されます。本取組は、再生可能エネルギーを活用した電力供給を通じて、脱炭素化の推進と人材育成を同時にすすめる新たな産学連携モデルです。