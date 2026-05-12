【新刊情報】「あうち！」は、きみをまもる愛の言葉！ 読むだけで子どもの安全意識が身につく、新感覚のメッセージ絵本『あうち！』発売。

株式会社 岩崎書店読むだけで子どもの安全意識が身につく、新感覚のメッセージ絵本

あぶないことをするたび、食べ物たちが体をはって守ってくれる。安全教育と食への感謝がユーモラスに合体。

＼思わずいっしょに言いたくなる！「あうち！」 ／

あぶないことをすると--どこからともなく現れて、体をはって守ってくれるのは…

なんと、晩ごはんの食材たち！？

思わず「あうち！」と声に出したくなる、ユーモアたっぷりの絵本です。

おすすめポイント

◎親子で読んで、ページをめくるたびに「あうち！」を一緒に言いたくなる参加型絵本

◎子どもが自由に元気に育つために、周囲にはいつも見守っている人がいる！がテーマ。

◎読むだけで身につく安全教育と食への感謝。

◎ついつい子供を叱りたくなる時も、この絵本を読めば大丈夫！ 叱る前に読む絵本。

◎英語による対訳つき。（全ページの欄外に小さく英文が入っています）

●書誌情報

書名：あうち！

倉本美津留・作／にしざかひろみ・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：A4変型判・24ページ

配本日：2026年5月15日

発売日：2026年5月19日

ISBN：978-4-265-83263-7

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10164902.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/GrPmwo-4n9Q

●著者紹介

さく 倉本美津留 Mitsuru Kuramoto

1959年広島県生まれ、大阪府育ち。放送作家・絵本作家。

手がけてきた番組『M-1グランプリ』『漫勉』『怖い絵本』『藤子・F・不二雄SF短編ドラマ』『ダウンタウンDX』『HEY!HEY!HEY!』『ダウンタウンのごっつええ感じ』『一人ごっつ」『伊東家の食卓』『EXテレビ』『たけしの万物創世記』Eテレ・子ども番組『シャキーン！』『IThe wakey show』ほか。

著書に『ことば絵本 明日のカルタ』（日本図書センター）、『現代版判じ絵本 ピースフル』（本秀康との共著／文藝春秋）、『倉本美津留の超国語辞典』（朝日出版社）、『ねこのたまたま」（いぬんこ・絵／好学社）、「はじめての大喜利えほん ぱんだ」（長田悠幸・絵／ポプラ社）、『パロディスム宣言 笑い伝道師の名画鑑賞術』（美術出版社）、小説「ぴこうず」（ワニブックス）、監修に「お笑いえほん」「つくろう！なぞなぞにゃんたとことばあそび」「語源クイズ！わたしはなんでショー」（岩崎書店）など。

にしざかひろみ Hiromi Nishizaka

神奈川県生まれ。画家・イラストレーター・絵本作家。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

主に児童書・ TV・キャラクターなどの挿絵を手がける。

常に一定ではなく、移り変わりゆく風景・いきもの・樹木・気候をモチーフとし、静寂の中に感じることのできる気配・感情・生命観、その奥に隠された神秘的美しさを「感覚の形」として表現する。

挿画作品に、「ジークメーア小箱の銀の狼」（斉藤洋・作／偕成社）、「みんな みんな おやすみなさい』（いまむらあしこ・文／あすなろ書房）、「ラピントットと空の魚」シリーズ（越智典子・作／福音館書店）、「猫星夜-ある日の星空のおはなしー」（コニカミノルタプラネタリウム・原作／金の星社）などがある。

対訳：倉本暖 Non Kuramoto

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか