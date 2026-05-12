【参加費無料】第一法規は、「自治体・公共Week2026」に出展いたします！
第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥、以下「第一法規」）は昨年に引き続き、自治体・公共向けの６つの専門展で構成された展示会「自治体・公共Week2026」へ、ＦＲＡＩＭ株式会社と共同出展いたします。
DX・デジタル化を支援するサービスを出展いたしますので、是非この機会に弊社ブースへお越しください！参加には来場登録が必要です。ぜひ以下よりご登録ください。
自治体・公共Week2026 :
https://www.publicweek.jp/ja-jp.html
▪出展サービス
１.【今夏β版リリース】『ELDA』 業界を先駆ける、法律出版社ナレッジ×LLM
「あんなに時間がかかってたのに…ELDAに聞けばすぐに見つかる！」
法令解説・例規・要綱から導く 自治体職員のための法情報マイスター
第一法規が提供する『ELDA』は、法令解説・例規データベースなどを根拠に、自治体業務に特化した回答を生成する、自治体職員のための生成AIサービスです。
▪『ELDA』のポイント
１.知りたい情報に素早くアクセス
知りたい内容を自然文でそのまま入力するだけ。
２.根拠が分かるから安心
回答の根拠となる法令解説・例規データベースなどを明示。
３.多様な情報から検索・生成
ご契約中の法令解説・例規データベースなどを根拠に自治体業務に特化した回答を生成。
４.安心の利用環境
純国産LLM・LGWAN対応で、安心して利用可能。
『ELDA』・・・Enhancing LLM with Dai-ichi hoki Archives
※本サービスの仕様は現時点での予定であり、リリース時に変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
２.基本機能無料のWordアドイン『スグラク』
「文書のあれこれ、スグラクに。」をコンセプトに、文書のあらゆる作業をサポートするAI搭載のWordアドインです。重要箇所を自動で示し、文書に向き合う負荷を軽くします。基本機能を無料で利用でき、オフラインでも利用可能です。
提供元：FRAIM株式会社
『スグラク』商品詳細はこちら :
https://suguraku.tech/
３.行政文書DXツール『D1-LAWGUE』
自治体の行政文書作成・点検作業の課題を解決するAI搭載のDXツールです。
すでに多数の自治体様にご導入いただき、「業務効率が上がった！」という声をいただいております。
提供元：第一法規株式会社
『D1-LAWGUE』商品詳細はこちら :
https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d1lawgue/index.html?gad_source=1&gad_campaignid=23730772201&gbraid=0AAAAACRDiJYORjYEhg1iilny3Ao_4pK6B&gclid=EAIaIQobChMImp-Gn6j7kwMViQR7Bx0YZwijEAAYASAAEgIIzvD_BwE
最先端のDXツールをご体感いただける貴重な機会ですので、「自治体・公共Week2026」にお越しの際には、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください！
第一法規株式会社
所在地：東京都港区南青山2-11-17
https://www.daiichihoki.co.jp
FRAIM株式会社／FRAIM Inc.
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 MSD20ビル5階
https://fraim.co.jp/
※記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。