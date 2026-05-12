登録者120万人「SHAKA」さんに電子タバコ「DR.CHILL7000」をご紹介いただきました

株式会社SOCIAL GREEN TECH[動画: https://www.youtube.com/watch?v=06oZzYha-Cg ]

電子タバコブランド「DR.CHILL（ドクターチル）」を製造・販売する株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が手がける使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年5月1日、YouTubeチャンネル「SHAKAch」（登録者約120万人）にてご紹介いただきました。

公開からわずか10日で 約20万回再生 を記録し、視聴者からも大きな反響を呼んでいます。

▼公開動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=06oZzYha-Cg

▼視聴者向け15%OFFクーポンコード（Amazon）

DRCHILL125

製品開発の背景

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康増進法の改正、職場や飲食店における喫煙環境の変化を背景に、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）への関心が急速に高まっています。

一方で、従来の充電式VAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」といった声もあり、特に初めてVAPEを試す層にとってのハードルが残されていました。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封後すぐに吸え、充電・リキッド補充・メンテナンスを一切必要としない設計で、これまで電子タバコに触れる機会のなかった層にも気軽に体験いただける製品となっています。

「SHAKAch」様について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/17_1_9f487a91c3d6cdcf5d237f11cec4b10e.jpg?v=202605130151 ]動画の見どころ

動画タイトル:「喫煙者のSHAKAが絶賛 話題の"吸う"商品を試す」

1. 全16フレーバーを順番に試吸する企画

SHAKA様が「DR.CHILL7000」全16種類のフレーバーを順番に試吸し、香り・煙の濃さ・甘さのバランスを率直にレビュー。フレーバーの幅広さと特徴の違いが具体的に伝わる構成となっています。動画内では「煙の濃さがいい」「吸ってる感が強い」など、喫煙経験者ならではの表現で吸いごたえを高く評価いただきました。

2. 個人ランキング1位は「RAMUNE SODA」

SHAKA様個人イチオシ ─ DR.CHILL7000 全16フレーバー試吸結果より

16フレーバーを試吸した結果、SHAKA様個人の1位は「RAMUNE SODA」。「甘味は控えめで、ソーダの爽やかさが残る、吸っていて疲れないフレーバー」と評価いただきました。あわせて、視聴者にすすめたいフレーバーとして「LEMON ICE」「COLA MENTHOL」「YUZU」を挙げ、それぞれの個性を紹介いただいています。

3. 「STRONG CIGAR」の予想外の発見

過去にタバコ系フレーバーが苦手だったというSHAKA様が「STRONG CIGAR」を試吸した際、「これはおいしい」「初めて、タバコ系フレーバーでこれいけるってなった」とコメント。「甘くないカルアミルクのような不思議な美味しさ」とのユニークな表現で、シガー系フレーバーの新しい一面を引き出していただきました。

4. 使い捨てVAPEの利便性も実証

「箱開けた瞬間から吸えて、しかも7000回吸える」「コスパは非常にいい」「車に積むのマジでいいかも」など、使い捨て型ならではの手軽さ・コスパ・利用シーンの広がりについてもお話いただいています。

使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」について

DR.CHILL7000（ドクターチル7000）は、電子タバコブランド「DR.CHILL」が展開する使い捨てタイプの電子タバコです。リキッド補充・充電・メンテナンスはすべて不要。開封後、吸うだけで自動起動し、使い切ったらそのまま廃棄できるシンプルな設計です。

1. 最大約7,000回吸引可能の大容量モデル

1本で最大約7,000回の吸引が可能。一般的な紙タバコ換算で約35～40箱分に相当する大容量モデルです。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000 全16フレーバー

果実系から茶系、メンソール、シガー系まで、嗜好に応える16種類を展開しています。

3. ニコチン・タールゼロのクリーン設計

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、室内や車内でも気兼ねなくご利用いただけます。

4. 特許技術メーカーとの共同開発

国内外で特許を多数保有する製造メーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、爆煙と濃厚なフレーバーを両立しました。

視聴者向け15%OFFクーポン視聴者向け15%OFFクーポンコード「DRCHILL125」（～2026年7月31日）

動画の公開に合わせて、視聴者向けに15%OFFクーポンコード「DRCHILL125」 を発行しました。Amazon商品ページにて、購入時にコードを入力いただくことで割引が適用されます。利用期間は 2026年7月31日までです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/17_2_8762ac2d06dd4df2f9f4e8b40a1fa29d.jpg?v=202605130151 ]今後の展開

当社は今後も、これまで電子タバコに触れる機会の少なかった層にも手軽に試していただけるよう、使い捨てタイプ「DR.CHILL7000」を中心とした製品ラインナップの認知拡大に取り組んでまいります。

「紙タバコを超える満足体験」を、より幅広い方々にお届けできるよう、製品ラインナップと情報発信を継続してまいります。

電子タバコの基礎知識・製品比較・選び方ガイドは、当社運営の情報メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop/）にて随時発信しています。

製品概要

会社概要

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/17_3_a90d78ce4571b4564c07abfb511d37fc.jpg?v=202605130151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/17_4_1a677fef39104d462d54b9a54e149f0f.jpg?v=202605130151 ]- 公開動画: https://www.youtube.com/watch?v=06oZzYha-Cg- 自社プレス（同案件）: https://dr-chill.shop/shop/information/shaka- DR.CHILL ブランドサイト: https://dr-chill.shop- 情報メディア「CHILL VAPE」: https://vape.dr-chill.shop/

株式会社SOCIAL GREEN TECH 広報担当

お問い合わせフォーム：https://socialgreentech.co.jp/contact