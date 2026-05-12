【キンタイミライ】が「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門で最高評価「Leader」を22期連続で獲得！

株式会社ネオレックス

株式会社ネオレックス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：駒井拓央）が提供する 勤怠管理クラウド「キンタイミライ」が、このたび、アイティクラウド株式会社主催の「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門で 最高位「Leader」 を22期連続で受賞しました。

22期連続最高位の「Leader」を受賞

ITreview Grid Awardとは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2026年3月までに投稿されたレビューを元に、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

キンタイミライは様々な評価項目で高い評価を得ていますが、中でも「機能への満足度」「サポート品質」「導入のしやすさ」の項目では特に高評価を頂いております。



当該部門において、22期連続「Leader」に選出いただいたのは、ご利用いただいている企業様からの信頼感の表れと考えています。長年ご利用いただいているお客様へ心から感謝するとともにこれからも選ばれるサービスでいられるよう、努力と工夫を重ねてまいります。

キンタイミライのレビューページはこちら：

https://www.itreview.jp/products/kintaimirai/reviews(https://www.itreview.jp/products/kintaimirai/reviews)

キンタイミライについて

キンタイミライは、大規模向けのカスタマイズ可能なクラウド勤怠管理システムです。

西武グループ様、ヤマト運輸様、王将フードサービス様、ハローズ様、SOYOKAZE様などの大手企業でもご採用いただいており、ご利用中のユーザー様の半数以上が1,000人以上で、1万人以上のユーザー様も全体の1割を超えています。

ホテル、運輸、飲食、小売、介護など業種特有のニーズにも、柔軟なカスタマイズによりシステム化を実現しています。

ご利用満足度も高く、キンタイミライの約4割のお客様に10年以上継続してご利用いただいています。

働き方の多様化・複雑化が進む現代社会において、キンタイミライは、制度対応にとどまらず、お客様一人ひとりと向き合いながら、より良い働き方の“未来”を共に創造していくことを目指しています。

株式会社ネオレックスについて

ネオレックスは、名古屋に本社を持つIT企業です。「キンタイミライ（旧バイバイタイムカード）」は、2003年にサービスを開始、大企業を中心に115社、38万人の方々の勤怠管理をさせていただいています。

iPad向け勤怠管理アプリ「タブレットタイムレコーダー」は導入企業数9,500社以上、グッドデザイン賞を受賞。

人を幸せにするIT企業になること、マネされる会社になることを目指しており、2017年には「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において、審査委員会特別賞を受賞しました。（https://www.neorex.co.jp/）



主な受賞歴

・第7回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞（2017年）

主催：人を大切にする経営学会

・ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー 2009

主催：IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）

・ASP SaaSアワード2007/2008

主催：ASPIC（NPO法人ASP・SaaS・IOT・クラウド コンソーシアム）

報道関係者からのお問い合わせ

株式会社ネオレックス広報担当

ADDRESS：愛知県名古屋市熱田区伝馬1-4-25 ネオレックスビル

TEL： 052-681-2121

EMAIL：info@neorex.co.jp