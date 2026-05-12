【新番組情報】福岡発の特撮番組「ドゲンジャーズ」シリーズ第7期の放送が開始！

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『静岡発☆福岡着！ドゲンジャーズツーリズム』7月12日（日）放送スタート！

ドゲンジャーズがついに福岡を飛び出し静岡へ！

福岡発の特撮ヒーロー番組「ドゲンジャーズ」の最新シリーズ（第7期）が、2026年7月12日（日）より放送開始されることが決定いたしました。最新作では、ドゲンジャーズがはじめて福岡の枠を越え、静岡県にも舞台を展開する意欲的な新章です。

主演には静岡県出身の人気俳優・加藤諒氏を迎え、地域・企業・コンテンツが一体となって作り上げる新たな物語が幕を開けます。新キャラクターも続々登場し、シリーズ最大スケールの展開が期待される注目作です。

見どころ・注目ポイント

シリーズ最新作「静岡発☆福岡着！ドゲンジャーズツーリズム」メインビジュアル

【POINT 1】ドゲンジャーズ、ついに福岡を飛び出す！

これまで九州・福岡を舞台に展開してきたドゲンジャーズが、シリーズ史上初めて活動エリアを静岡県へ拡大。「ツーリズム」をテーマに、新天地・静岡で繰り広げられる冒険と、新キャラクターの登場にご注目ください。



【POINT 2】静岡県出身・加藤諒氏が主演！

主演を務めるのは、静岡県出身の俳優・加藤諒氏。ハナマルマン／毛塚友浩役として出演し、生まれ故郷・静岡でのアクションに臨みます。

【POINT 3】ウルトラマンシリーズの市野龍一監督他、ジャンルを超えた豪華キャストが集結！

今作の監督を務めるのは、『ウルトラマン』シリーズや『超星艦隊セイザーX』等の特撮作品を手掛け、その高い演出力で多岐に渡るTVドラマや舞台など、幅広い映像分野で活躍する市野龍一氏。卓越した演出力により、ドゲンジャーズの新境地を切り拓きます。

さらに、新勢力「駿河深海漁軍 ラブカ大佐」の声には、声優の関智一氏を起用。加えて、荒咬オウガ氏や、尾丸ポルカ氏、Fuki氏など、ジャンルの垣根を超えた豪華キャストが集結。特撮ファンのみならず、多方面から注目を集める布陣となっています。

【POINT 4】悪の秘密結社の公式YouTubeで、世界中どこからでもリアルタイム視聴可能！

本シリーズは、放送エリア内での地上波放送と同時に、悪の秘密結社公式YouTubeチャンネルにてリアルタイム配信を実施。放送局エリア外にお住まいの方も、海外在住の方も、世界中どこにいてもリアルタイムで最新話を楽しむことができます。

地域の枠を飛び出し、ファン全員が同じ瞬間にドゲンジャーズの物語を体験できます。

5月12日（火）解禁コンテンツ

１. 特報動画 公開

本シリーズの世界観・出演者・新キャラクターを凝縮した特報映像を公式YouTubeチャンネルにて公開！静岡ロケの映像も盛り込まれた、見応えのある仕上がりとなっています。

▶ 特報動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=KhywErFvWe4)からご覧いただけます

公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=KhywErFvWe4



２. 公式サイト キャラクター・シリーズ情報を更新

ドゲンジャーズ公式サイトにて、新シリーズの情報を公開。最新の番組情報・キャラクター情報などを掲載。今後も放送連動企画やコラボ情報など、新情報を随時更新していきます。

▶ リニューアル公式サイトはこちら(https://dogengers.com/)

公式HP：https://dogenjars.jp

番組概要

公式情報・お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102210/table/61_1_7e9e41c41b3617a5cbcf984f9ff3ed58.jpg?v=202605131251 ]

■ 公式ウェブサイト：https://dogengers.com/

■ 公式X：https://x.com/dogengers

【本件に関するお問い合わせ】

ドゲンジャーズ7製作実行委員会

E-mail：info@mmarketagency.com

Tel：092-402-0867



