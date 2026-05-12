「HINO BREWING」×「長濱浪漫ビール」限定コラボレーション醸造ビール『桜カスクコンディショニング メキシカンスタイル・ヴィエナラガー』を2026年5月26日(火)より数量限定販売

長浜浪漫ビール株式会社

長濱浪漫ビールは、同じく滋賀県のクラフトビールメーカーHINO BREWINGとの限定コラボレーション醸造ビール『桜カスクコンディショニング メキシカンスタイル・ヴィエナラガー』を2026年5月26日(火)より順次出荷いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業し、2026年で30周年を迎えます。伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■HINO BREWING

HINO BREWINGは、滋賀県日野町で2018年に創業。HINO BREWINGは「飲めば飲むほど祭りが良くなる！祭り好きによる、祭りのためのクラフトビール」というテーマを掲げており、長浜市を代表する冬の祭典である「長浜盆梅展」では、毎年長濱浪漫ビールとの限定ビール「盆梅ツェン」でコラボビールをリリースしています。

■ヴィエナラガーとは

ヴィエナラガーは、オーストリアのウィーンで1841年に誕生した歴史あるラガースタイルのビールです。アンバーカラーのビールでウインナーラガーと呼ばれることもあります。ヴィエナモルトという通常のモルトよりも高温で乾燥させたモルトを使用することで焼いたパンのようなトースト香と麦芽の甘みがより感じられるビアスタイルになっております。

■桜カスクコンディショニングとは

通常、主にウイスキーに用いられる言葉でウイスキーを熟成させる際に桜の木で作られた樽に入れることを指します。本製品では長濱蒸溜所で使用している桜の樽を使用しております。完成したメキシカンスタイル・ヴィエナラガーを桜の樽に入れ約１ヶ月熟成を行いました。カスクコンディショニングによる桜餅のような香りや、桜のニュアンスを纏った特別なメキシカンスタイル・ヴィエナラガーになっております。

■商品スペック

・商品名 ：桜カスクコンディショニング メキシカンスタイル・ヴィエナラガー

・品目 ：ビール

・ビアスタイル：木樽熟成ビール

・アルコール ：5％

・原材料 ：麦芽(ドイツ製造)、コーン、ホップ

・内容量 ：350ml

・賞味期間 ：製造日より120日

・保存温度帯 ：要冷蔵

・希望小売価格：600円(税抜)

■ヘッドブルワー奥村 太のコメント

今回の長濱×HINOコラボは、長濱のビール工場でメキシカンスタイル・ヴィエナラガーに初挑戦。それを長濱蒸溜所の桜カスクに入れ低温環境でさらに約１か月コンディショニングさせることで、僅かに桜の和のニュアンスを纏わせました。HINOのヘッドブルワーSean氏の出身地ポーランド産のAmora Preta(PolishHops.com)を使用し、ホップ由来のシトラスやベリーの様なフルーティな香りと桜カスクの香りが相まって桜餅をイメージする香りに。琥珀色の見た目ながら、コーンを使用することですっきりと飲み進められるビールに仕上がりました。

長濱浪漫ビールオンラインショップ(https://shop.romanbeer.com/)

長濱浪漫ビール公式HP(http://www.romanbeer.com/)

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL ：0749-63-4300

FAX ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

担当者：今井 洋一

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL ：0749-63-4300

FAX ：0749-63-4301

E-mail: NRB@romanbeer.com