株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井 雄介、以下SCOグループ）は、この度、Jリーグ・ツエーゲン金沢（株式会社石川ツエーゲン）とゴールドパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本パートナーシップを通じて、SCOグループは能登半島の復興支援を全力でバックアップするとともに、地域のお子様たちの心身の健康をサポートする様々な取り組みを共同で実施してまいります。



■ パートナーシップ締結の背景と想い

SCOグループはこれまで、歯科医療を通じた社会貢献を目指してまいりました。石川県をホームタウンとするツエーゲン金沢の「地域に根ざし、活力を与える」という姿勢に深く共感し、特に震災の影響が続く能登地域の復興において、スポーツが持つ「勇気を与える力」と、私たちが持つ「健康を守る知見」を掛け合わせることで、より強固な支援ができると考え、今回の締結に至りました。

■ 主な取り組み内容

ツエーゲン金沢との共同プロジェクトとして、以下の活動を順次展開してまいります。

1. 能登復興支援サッカー大会の開催（2026年6月）

パートナーシップの第一弾として、能登地域の子供たちを元気づけるための大会を開催いたします。

日程： 2026年6月6日（土）・6月7日（日）

内容： サッカーを通じた交流と、被災地域の青少年の健全育成を目的としています。



2. 能登復興支援を目的とした「冠試合」の開催

被災された方々へのエールを込め、復興支援をテーマとしてＪリーグ公式戦の冠試合を開催いたします。当日はスタジアム全体で復興への機運を高めるイベントや募金活動などを予定しています。



3. 復興支援サッカー教室の実施

プロのコーチや選手が能登地域を訪問し、直接指導を行うサッカー教室を開催します。スポーツに触れ、体を動かす楽しさを通じて、子供たちの笑顔を創出します。

4. 「正しい歯磨き」啓発動画の共同制作

アスリートのパフォーマンスにも深く関わる「歯の健康」について、ツエーゲン金沢の選手が出演する啓発動画を制作します。地域の子供たちが正しい口腔ケアを習慣化できるよう、楽しみながら学べるコンテンツを配信いたします。



■ 株式会社SCOグループ 代表取締役会長 玉井 雄介のコメント

「この度、ツエーゲン金沢様とゴールドパートナーとして歩みを共にできることを大変光栄に思います。石川県、そして能登の皆様が前を向いて進む力に少しでもなれるよう、サッカーと歯科医療という一見異なる分野から、情熱を持って支援を続けてまいります。スタジアムで、そして能登のグラウンドで、皆様にお会いできることを楽しみにしております。」



◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/