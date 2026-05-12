全国約60,000台のCHARGESPOTを運営するINFORICH社　報酬支払いコスト削減に向け、資金移動業サービスを導入

株式会社デジタルプラス

株式会社INFORICH（代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード9338）が、ギグワーカーへの報酬支払いにおいて、より高頻度な送金の実現および送金コスト削減を目的に、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する資金移動業サービスをご活用いただくことになりました。

これにより、送金手数料を低価格で利用できる仕組みを提供し、「毎週報酬を受け取りたい」というワーカーのニーズに対応いたします。

■全国約60,000台のCHARGESPOTを再配置するギグワーカーへの報酬支払頻度の変革

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営するINFORICH社では、バッテリーの利用需要が高い場所へ再配置を行う「偏在解消業務」を自社開発のギグワーカープラットフォーム「SPOTJOBS」にて担っています。全国で稼動する多数のギグワーカーに対し、日々、大規模かつ高頻度な報酬支払いが発生している一方で、従来の送金スキームにおいては、送金先金融機関ごとの手数料や、手数料改定によるコスト変動高頻度・大量送金に伴う管理工数の増大、管理業務の複雑化といった課題が顕在化しており、事業規模の拡大に比例して、送金業務が経営上のボトルネックとなり得る状況にありました。

こうした課題に対し、当社グループが有する資金移動業者としてのサービスを生かし、送金コストの最適化と、送金工数の軽減の実現を目指します。

本サービスでは、

1 送金単価の低廉化・平準化による送金コストの最適化

2 送金手続きの一元管理によるオペレーション負荷の軽減

3 多数・高頻度送金に適した業務フロー・API連携の整備

などを通じて、ギグワーク市場における報酬支払い業務全体の効率化を図ります。

※本件にかかる当社業績への影響は軽微であります。

■資金移動業者として安心・安全な送金を支える

本振込代行サービスは、金融庁の監督下にある「第二種資金移動事業者」として提供されます。法令に準拠した強固なコンプライアンス体制のもと、安心・安全で信頼性の高い資金移動を実現することで、お客様に安心してご利用いただけます。この合法性と透明性の高いサービス基盤の上で、送金にかかるコスト/工数を大幅に削減いたします。

■流通総額1,000億円に向けた報酬支払（人材）領域の拡張

当社グループは、流通総額1,000億円の実現に向け、流通100億円以上の領域を10領域確立する方針のもと、株主優待、ポイ活、自治体(給付金)、マーケティング等において取り組みを進めております。

本件への導入を通じて、ギグワーカーへの報酬支払いを起点に報酬支払（人材）領域の確立を進め、同領域を新たな成長ドライバーの一つとして位置づけ、展開を進めてまいります。

■株式会社INFORICHについて

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・URL：https://inforich.net/

■ 「CHARGESPOT」について

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約60,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、ベトナム、マカオ、オーストラリアとエリアを拡大中です。

※台数は2026年3月時点

■「SPOTJOBS」について

「CHARGESPOT」のバッテリーを、満タンになりやすいスポットから空っぽになりやすいスポットへ運んでいただく、お仕事とギグワーカーをマッチングするプラットフォームです。

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/318_1_7380ff166d2e18a4a367486ec6c0cebd.jpg?v=202605131251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/318_2_a637858db2b05a8ca33f84fe9824850e.jpg?v=202605131251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 佐藤

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp