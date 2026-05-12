コインランドリー『ブルースカイランドリー』×映画『箱の中の羊』2026年5月12日(火)～ コラボキャンペーン開催

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、全国に404店舗（2026年4月末現在）を展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」において、2026年5月29日（金）公開の映画『箱の中の羊』とのコラボキャンペーンを5月12日（火）から5月25日（月）まで実施いたします。

SNSを通じて映画鑑賞券や映画オリジナルグッズ、Amazonギフト券が当たる抽選企画をご用意しました。

ぜひ、映画とともにキャンペーンをお楽しみください。

■キャンペーン期間

2026年5月12日（火）～5月25日（月）

第1弾：2026年5月12日（火）正午12:00 ～ 5月17日（日）

第2弾：2026年5月18日（月）正午12:00 ～ 5月25日（月）

■キャンペーン内容

X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーン

当社公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で以下をプレゼントします。

◇第１弾

・映画観賞券 ペアチケット(2枚1組)×3名様

・映画『箱の中の羊』特製オリジナルグッズ（トートバッグ・Ｔシャツ・タンブラー）×いずれか各1名様

◇第2弾

・Amazonギフト券500円分 × 10名様

◇参加方法

１.@LaundrySky をフォロー ２.キャンペーン投稿をリポスト

▶公式Xアカウント：https://twitter.com/LaundrySky

■公開作品情報

【STORY】

息子を亡くして2年、建築家の音々と工務店の二代目社長を務める健介の甲本夫婦は、

息子・翔の姿をしたヒューマノイドを迎え入れることになる。

彼が到着した日、「おかえり」と駆け寄り喜びを隠さない音々と、戸惑いを隠せない硬い表情の健介。

「パパだよね」と問いかけられた健介は、「おじさんでええよ」と答えるのだった。

少しずつ動き始める家族の時間。静かに広がっていく波紋。

ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに抱く息子の死への想いが露わになっていくのだった。

夫婦とは？家族とは？彼らは大きな決断に迫られる。

そんな中、ヒューマノイド翔は密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始める──。

■映画概要

第79回カンヌ国際映画祭 コンペティション部門 正式出品作品

◇タイトル：『箱の中の羊』

◇出演：綾瀬はるか・大悟（千鳥）

耼木里夢・清野菜名・寛一郎・柊木陽太・角田晃広・野呂佳代・星野真里・中島歩・余貴美子・田中泯

◇監督・脚本・編集：是枝裕和

◇音楽：坂東祐大

◇配給：東宝・ギャガ

◇公開：2026年5月29日(金)全国ロードショー

◇公式HP：https://gaga.ne.jp/hakononakanohitsuji/

◇公式X：@Hakohitsujifilm

■株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、地域や企業の課題解決に取り組む多様な事業を展開しています。

経営理念に「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を掲げ、社会に新たな価値を生み出し、人と社会に寄り添いながら、持続可能な未来の創造に貢献してまいります。

＜Xフォロー＆リポストキャンペーン 注意事項＞

・本キャンペーンはX社とは関係ありません。

・未成年（18歳未満）の方は、親権者の方が応募規約に同意の上で本キャンペーンの応募をお願いいたします。

・本キャンペーンへのご応募には、Xへの登録（無料）が必要です。

・非公開アカウントは対象外です。

・本キャンペーンへの応募は無料ですが、応募時に発生する接続料・通信料は応募者のご負担となります。

・当選者様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンのプレゼントの発送にのみ利用いたします。

・当選された方には当社公式X（@LaundrySky）からDMでご連絡いたします。

・クレジットカード番号を伺うことはありません。

・賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

・賞品の交換、返品、換金およびご当選権利の譲渡はできません。

・当選者様の住所・氏名などが不明確な場合、長期不在・転居先不明等の理由により賞品が返送された場合は、当選を無効にさせていただくことがございます。

・賞品発送における紛失等の事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。

・賞品発送時に折れや汚れが付いた賞品について、交換・返品はお受けできません。

・賞品の転売・譲渡等はご遠慮願います。譲渡・販売等その他の処分された賞品に関しては、一切責任を負いません。

・本キャンペーンの応募状況、および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更、中止、終了する場合があります。予めご了承ください。

・当社の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシーをご参照ください。