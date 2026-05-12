”CRUELPALACE”による音楽・カルチャーイベント「COUP D′ETAT」第二弾開催！COLDIE & RICOによる「- KAIZOKU II - RELEASE PARTY -」も実施。

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株式会社TSTエンタテイメント


COUP D’ETATは、クリエイティブコレクティブCRUELPALACEが主催する音楽・カルチャーイベント。東京のナイトシーンを拠点に、Hip-Hopを軸としながら音のレイヤーを横断するジャンルレスなサウンドとエネルギーで、 新たなクラブカルチャーを提示していく。


音楽、ファッション、ストリートカルチャーが交差する空間の中で、アンダーグラウンドの衝動と現代的な美意識を融合。次世代クリエイティブコミュニ ティが集う、没入型ナイトエクスペリエンスを創出する。



- CRUELPALACE -


CRUELPALACEは2019年に結成されたクリエイティブコレクティブ。7人のメンバーそれぞれが独自のサウンドアイデンティティとカルチャーバックグラウンドを持ち、多角的な表現を展開する。


東京のメインストリームからアンダーグラウンドまでを横断し、DJセット、楽曲制作、没入型のライブパーティー体験をクリエイトする。Off-White、 DIESEL、Red Bull、VERDYなどのブランド/アーティストとのコラボレーションや共演を重ねてきた。


また、インフルエンサーやモデルとしても活動し、ストリートファッションとクラブカルチャーをシームレスに接続する。グループとしてのモデル出演も行い、 直近ではPOLO RALPH LAURENのイベントにも参加した。


6つの国籍を背景に持つグローバルなネットワークを強みに、世界各地のクルーやクリエイターと強固なコネクションを築く。国境を越えたカルチャー発信を継続する。



EVENT INFO


2026.5.15(金) COUP D’ETAT Vol. II


@ZEROTOKYO B3 RING


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/coup-detat-vol-ll-0515/


DOOR：\3,000-


FASTPASS TICKET：\2,000-（優先入場・入場料金含む）


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/coup-detat-vol-ll-0515


【RA】https://ja.ra.co/events/2439318


※B4 Z HALLにて開催の「DLIGHT」へのご入場も含まれております。



【RING】


- RELEASE PARTY：KAIZOKU II -


LIVE：COLDIE & RICO


＋SPECIAL GUEST


GUEST DJ：AJUCHAN / KRYNX / 3GO / YUNG TYO FLEXER


CP DJ：BIBIYUA / KANTA / FABIAN



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