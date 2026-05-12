”CRUELPALACE”による音楽・カルチャーイベント「COUP D′ETAT」第二弾開催！COLDIE & RICOによる「- KAIZOKU II - RELEASE PARTY -」も実施。

株式会社TSTエンタテイメント

COUP D’ETATは、クリエイティブコレクティブCRUELPALACEが主催する音楽・カルチャーイベント。東京のナイトシーンを拠点に、Hip-Hopを軸としながら音のレイヤーを横断するジャンルレスなサウンドとエネルギーで、 新たなクラブカルチャーを提示していく。

音楽、ファッション、ストリートカルチャーが交差する空間の中で、アンダーグラウンドの衝動と現代的な美意識を融合。次世代クリエイティブコミュニ ティが集う、没入型ナイトエクスペリエンスを創出する。

- CRUELPALACE -

CRUELPALACEは2019年に結成されたクリエイティブコレクティブ。7人のメンバーそれぞれが独自のサウンドアイデンティティとカルチャーバックグラウンドを持ち、多角的な表現を展開する。

東京のメインストリームからアンダーグラウンドまでを横断し、DJセット、楽曲制作、没入型のライブパーティー体験をクリエイトする。Off-White、 DIESEL、Red Bull、VERDYなどのブランド/アーティストとのコラボレーションや共演を重ねてきた。

また、インフルエンサーやモデルとしても活動し、ストリートファッションとクラブカルチャーをシームレスに接続する。グループとしてのモデル出演も行い、 直近ではPOLO RALPH LAURENのイベントにも参加した。

6つの国籍を背景に持つグローバルなネットワークを強みに、世界各地のクルーやクリエイターと強固なコネクションを築く。国境を越えたカルチャー発信を継続する。

EVENT INFO

2026.5.15(金) COUP D’ETAT Vol. II

@ZEROTOKYO B3 RING

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/coup-detat-vol-ll-0515/

DOOR：\3,000-

FASTPASS TICKET：\2,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/coup-detat-vol-ll-0515

【RA】https://ja.ra.co/events/2439318

※B4 Z HALLにて開催の「DLIGHT」へのご入場も含まれております。

【RING】

- RELEASE PARTY：KAIZOKU II -

LIVE：COLDIE & RICO

＋SPECIAL GUEST

GUEST DJ：AJUCHAN / KRYNX / 3GO / YUNG TYO FLEXER

CP DJ：BIBIYUA / KANTA / FABIAN

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。