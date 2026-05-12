”CRUELPALACE”による音楽・カルチャーイベント「COUP D′ETAT」第二弾開催！COLDIE & RICOによる「- KAIZOKU II - RELEASE PARTY -」も実施。
COUP D’ETATは、クリエイティブコレクティブCRUELPALACEが主催する音楽・カルチャーイベント。東京のナイトシーンを拠点に、Hip-Hopを軸としながら音のレイヤーを横断するジャンルレスなサウンドとエネルギーで、 新たなクラブカルチャーを提示していく。
音楽、ファッション、ストリートカルチャーが交差する空間の中で、アンダーグラウンドの衝動と現代的な美意識を融合。次世代クリエイティブコミュニ ティが集う、没入型ナイトエクスペリエンスを創出する。
- CRUELPALACE -
CRUELPALACEは2019年に結成されたクリエイティブコレクティブ。7人のメンバーそれぞれが独自のサウンドアイデンティティとカルチャーバックグラウンドを持ち、多角的な表現を展開する。
東京のメインストリームからアンダーグラウンドまでを横断し、DJセット、楽曲制作、没入型のライブパーティー体験をクリエイトする。Off-White、 DIESEL、Red Bull、VERDYなどのブランド/アーティストとのコラボレーションや共演を重ねてきた。
また、インフルエンサーやモデルとしても活動し、ストリートファッションとクラブカルチャーをシームレスに接続する。グループとしてのモデル出演も行い、 直近ではPOLO RALPH LAURENのイベントにも参加した。
6つの国籍を背景に持つグローバルなネットワークを強みに、世界各地のクルーやクリエイターと強固なコネクションを築く。国境を越えたカルチャー発信を継続する。
EVENT INFO
2026.5.15(金) COUP D’ETAT Vol. II
@ZEROTOKYO B3 RING
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/coup-detat-vol-ll-0515/
DOOR：\3,000-
FASTPASS TICKET：\2,000-（優先入場・入場料金含む）
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/coup-detat-vol-ll-0515
【RA】https://ja.ra.co/events/2439318
※B4 Z HALLにて開催の「DLIGHT」へのご入場も含まれております。
【RING】
- RELEASE PARTY：KAIZOKU II -
LIVE：COLDIE & RICO
＋SPECIAL GUEST
GUEST DJ：AJUCHAN / KRYNX / 3GO / YUNG TYO FLEXER
CP DJ：BIBIYUA / KANTA / FABIAN
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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。