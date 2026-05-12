【KIRINZ】ツチヤカレン、「やついフェス出演権争奪オーディション」審査員賞「YATSUI FESTIVAL! 2026（やついフェス2026）」出演権獲得

株式会社KIRINZ

株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池 航太）が開催した、「やついフェス出演権争奪オーディション」において、シンガーソングライターのツチヤカレンが審査員賞に輝き、「YATSUI FESTIVAL! 2026（やついフェス2026）」への出演権を獲得したことをお知らせいたします。

■「やついフェス出演権争奪オーディション」について

本プロジェクトは、次世代を担うアーティストの発掘と支援を目的に開催された、ファン参加型のオーディションです。ライブ配信・SNS審査を経て、最もイベントとの親和性が高い参加者に「YATSUI FESTIVAL! 2026（やついフェス2026）」への出演権が授与される仕組みとなっており、激戦の末、ツチヤカレンが見事やついフェス出演権利の座を射止めました。

詳細：https://slpcontest.com/swipe-lp/yatui/

■グランプリ受賞者「ツチヤカレン」プロフィール

埼玉県出身。高校時代にバンドのドラマーとして音楽活動を始め、2021年にシンガーソングライターとしての活動を本格的にスタート。2023年5月にメジャーデビューを果たしました。

2024年1月リリースの「尺繋ぎボーイフレンド」が全国各地のラジオ局でパワープレイを獲得。同年2月に1stデジタルフルアルバム「HORN CREAM」をリリースし、5月開催の初ワンマンライブ（渋谷LOFT HEAVEN）はチケットSOLD OUTを記録しました。

テレ玉『埼玉西武ライオンズ応援番組 LIONS CHANNEL』エンディングテーマ「メモリーレイン」など積極的なリリースを続け、2025年2月には地元・埼玉での二度目のワンマンライブを成功させるなど、現在注目を集めるシンガーソングライターです。

■「YATSUI FESTIVAL! 2026（やついフェス2026）」について

やついいちろうが主催する、音楽・お笑い・アイドル・怪談などを交えたジャンルレスなエンタテインメントフェスティバルです。今年で15周年を迎え、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、渋谷エリアの10会場にて開催されます。ジャンルを問わない多彩な出演者が集結する、日本随一のカルチャーフェスとして毎年大きな反響を呼んでいます。

公式サイト：https://yatsui-fes.com/

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。

「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：星野

TEL：03-6432-9675 MAIL：Contest@kirinz.tokyo