【仙台うみの杜水族館】うみの杜初のバンドウイルカの赤ちゃん、ついに１才！『エル HAPPY FIRST BIRTHDAY』【２０２６年５月１９日（火）～２０２６年６月２６日（金）】

株式会社 横浜八景島

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年５月１９日（火）～２０２６年６月２６日（金）の期間、バンドウイルカの赤ちゃん「エル」の１才の誕生日を記念したイベント「エルHAPPY FIRST BIRTHDAY」を開催します。

バンドウイルカの赤ちゃん「エル」は、昨年２０２５年５月２８日に産まれ、最初はお母さんイルカ（コーラル）に寄り添いながらおぼつかない様子で泳いでいたところから、現在は一頭でもスイスイと泳げるようになったり、大人のイルカと一緒にジャンプする様子が見られるようになったりと、この１年間でたくさんの成長を遂げました。

これまで成長を見守っていただいた方々にはもちろん、このイベントを期に「エル」について知っていただき、これからも一緒に成長を見守っていただけるような、「エル」の魅力をたっぷりお届けするイベントです。

エル HAPPY FIRST BIRTHDAY

バンドウイルカ「エル」は、２０２５年５月２８日に誕生し、最初はお母さんイルカに寄り添いながらおぼつかない様子で泳いでいたところから、現在は一頭でもスイスイと泳げるようになったり、大人のイルカと一緒にジャンプする様子が見られるようになったりと、この１年間でたくさんの成長を遂げました。

２０２５年７月１９日から８月２４日までの間に愛称を募り、１，７８６件もの応募の中から選ばれた「エル」という愛称に決定しました。由来は「エール」です。「小さくても強く逞しく生きていこうとする姿、誰に教えられるわけでもなく生まれてすぐに自力で泳ぎ、上手にできなくても一生懸命呼吸し、お母さんのおっぱいを探して飲もうとする姿など、生きる力に溢れる姿に背中を押してもらえた気がした」という応募理由から、誰かの背中を押せるように、そして応援してもらえるような存在であってほしいというスタッフの思いも込められています。

２０２５年の７月１日に迎えた仙台うみの杜水族館１０周年の節目に誕生した「エル」は、仙台うみの杜水族館の象徴として、多くのお客さまに見守ってきていただきました。

これまでの成長を見守っていただいた方々にはもちろん、このイベントを期に「エル」について知っていただき、これからも一緒に成長を見守っていただけるような、「エル」の魅力をたっぷりお届けするイベントです。

＜バンドウイルカ＞

英名：Bottlenose dolphin 学名：Tursiops truncatus

分布：北極圏及び南極を除く世界中の海

生態：体長２．７～３．３m、体重２５０～３００k。くちばしが太く短い。

エルの成長記録写真展

生まれた時から最近までの「エル」の約１５枚の写真をうみの杜スタジアムの柱に掲出し、成長の記録を飼育スタッフのコメントと共にお楽しみいただける写真展を開催します。かわいらしい写真と共に、「エル」のことや、バンドウイルカの成長について知ることができます。

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期 間：２０２６年５月１９日（火）～２０２６年６月２６日（金）

場 所：２階 うみの杜スタジアム

5月28日誕生日当日開催！スペシャルバースデーパーティーイベント

誕生日当日の５月２８日（木）は、スペシャルバースデーイベントを開催いたします。

飼育員が作った氷のケーキのプレゼントや、エルに関する解説、みんなでエルのバースデーソングを歌うなど、お客さまと一緒にエルの誕生日をお祝いいたします。

期 間：２０２６年５月２８日(木)

時 間：１１:００～（約１０分間）

場 所：２階 うみの杜スタジアム

「イルカすくすくウォッチング」参加特典

「エル HAPPY FIRST BIRTHDAY」開催期間中は、有料プログラム「イルカすくすくウォッチング」に参加いただいたお客さまに「イベント限定デザインエル缶バッジ」をプレゼントいたします。「イルカすくすくウォッチング」では、うみの杜スタジアムのステージに立って、イルカの子育ての様子を間近でご覧いただけます。イルカの赤ちゃん「エル」の話を中心に、イルカの生態やトレーニング方法、設備について解説を聞くことができます。

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期 間：２０２６年５月１９日（火）～２０２６年６月２６日（金）

時 間：平日 10:30/12:00/14:30 土日祝 10:30/12:00/13:30 （約20分）

料 金：500円（4才以上 1名さま）

受 付：1階 プログラム受付

場 所：２階 うみの杜スタジアム

エル HAPPY FIRST BIRTHDAY記念オリジナルグッズの販売

「エル HAPPY FIRST BIRTHDAY」の開催を記念し、オリジナルグッズ（ポストカード、A4クリアファイル、ステッカー）の販売を開始いたします。

期 間：２０２６年５月１９日（火）～

場 所：１階 umimori shop